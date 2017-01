U adventu vjeran človik s ditetom asocira osebujan po­ložaj, i to iščekivanje Ditešca, ko će otkupiti svit od zla. Ča znači biti dite? Su dica svenek bila onakova kotno su danas ili su danas kompletno drugačija? Je danas teže biti dite ili je bilo prlje te­že biti dite? Kako si predstavljamo Maloga Jezuša? Si znamda kadakoč že­ljimo, opet biti dite? Zač si to željimo? Si to znamda željimo zato kad dite vjeruje u ljubav? Človik iz fizičkih uzrokov ne more svenek ostati dite, ali u svojem srcu si more očuvati nešto od onoga vrimena, kad je bio dite.