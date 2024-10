Ovu jesen vraća se jedan stari trend opet u naše garderobe, a to leopard print. Dugo vrime već nije bila odjeća s leopard printom u trendu – a to se sada opet minja. Kamo gledate, morete u svakoj trgovini najti odjeću s ovim printom. U članku morete doznati, kako se more nositi leopard print u jeseni.

Neutralne farbe i leopard print

Za elegantan outfit kombinirajte leopard print i neutralne farbe. Leopard print sam sadrži nekoliko farbov kao na primjer bež, kafecku ili črnu farbu. Izaberi jednu farbu i kreirajte monokromni outfit oko leopard printa. U hladnoj sezoni more se i nositi jakna ili jupa s leopard printom.

Denim i leopard print

Kombinacija leopard print i denim je optimalna za cool i ležeran outfit. Ako nosite leopard print bluzu ili majicu, morete tomu kombinirati na primjer jeans hlače u used look ili wide leg stilu. Uz leopard print suknju dobro izgleda jeans jakna ili jeans košulja. Mogućnosti kombiniranja su beskrajne.

Leopard print dodatke

Gdo se ne ufa nositi odjeću s markantnim printom, more se odlučiti za modne dodatke. Torbe, sunčane naočale, cipele ili nakit s leopard printom pravi su eyecatcher. Uzato je u jeseni šal optimalan dodatak za svaki dan. Tako morete polako integrirati ov trend u svoje garderobe.

Head to toe leopard print

Obratno postoji za one najhrabrije žene mogućnost leopard print head to toe – od glave do pete – outfita. Pazite kod kombiniranja različne odjeće s leopard printom, da je svaki print u sličnoj farbi. Zanemarite ekstravagantne modne dodatke i druge farbe, tako ćete stvoriti lip outfit.

Anna Maria Sagmeister