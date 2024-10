Veli se, da je svit mali, kad u drugom dijelu svita strefiš vlašćega susjeda, ako je kolegica s posla iz istoga sela kot tvoja prababa ili slične rasplićenosti.

Svaki je jur koč doživio ovakovu situaciju. U Gradišću se ljudi još i šalu, da svaki svakoga pozna, i koč-toč se sama prestrašujem, koliko ljudi i njeve rodbinske odnose poznam u drugi seli (i vice versa oni mene i moje).

Čim zanimljivije mi je, kako su prikseoske, da ne velim prikgranične suradnje teške. To počinje kod koordinacije terminov, ide prik pohadjanja priredbov u drugi seli i završava kod podupiranja drugih.

Komentira se rado, da se je zato stvorio Koordinacijski odbor. To koč funkcionira bolje, koč uopće ne. Dijelom i zato, ar ljudi i jednostavno ne razumu, zač bi se tribali koordinirati. Sa stavom i mišljenjem, da se inako ne ide u drugo selo, argumentacija skupnoga planiranja ne more funkcionirati.

Gradišćanske Hrvatice i Hrvati su vrlo decentralno organizirani. To ima koč prednosti, ar ne stoji na koncu kakov institut s jednim jedinim direktorom, ki redi i dodiljuje. Uglavnom ali i koči djelovanje do neke mjere, ar nijednoga nije, ki koordinira različne organizacije i njev program. Hakovci su u prošli ljeti potribovali ponudu za mladinu, ka ju sprohadja do študija (optimalno i potom dalje). To s čuda malih društav samo čemerno funkcionira. Tako je bila želja, da bi se kemp HKD-a u Hrvatskoj proširio do 18 ljet, a potom postoji hakovski Jezik prez granic. Slično potribovanje su hakovci imali kod Grajama. Naticanje završava s 14 ljet, a i onda je obično samo već malo sudionic i sudionikov, tako da nije prave konkurencije. U Madjarskoj u Petrovom Selu medjutim postoji bar tako uspješna priredba za mlade od 14 ljet miCROfon. Zač ne sklopiti kooperacije?

Na papiru odnosno u govori lako, u stvarnosti izazovno. Zabi se, da su za kooperacije potribni barem dva. A isto se zabi, da kooperacije tribaju djelatne snage. Ako dvoja (ili već) društva suradjuju, mora se računati, da morebit nije dodatnih materijalnih stroškov, ali personal mora djelati (ispuniti bar minimalno to, ča se je dogovorilo). A to opet triba koga, ki to djelo koordinira, nadgledava i za to djelo išće financiranje. A to fali u našoj strukturi.

Smi se veće sanjati. Koordinacijski odbor je do sada samo sjednica nekoliko društav prez pravnoga tijela. Gdo će koordinirati to, ča odbor odredjuje? Ne more se uvijek nasloniti na dobrovoljnost.

Sanjajmo veliko, kako bi se mogli koordinirati i strukturirati! Morebit će se skupnimi, funkcionirajućimi projekti stvoriti i veća svist o tom, da se ograničeni mali svit more i otvoriti. Kooperacije moru funkcionirati, tribamo se samo profesionalno koordinirati.