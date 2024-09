51. Dan mladine se je po dužoj pauzi opet održao od 6. do 9. septembra u sridnjem Gradišću, a to u Malom Borištofu. Uz zanimljivi muzički program je DM ljetos nudio i bogat okvirni program.

MALI BORIŠTOF – Da je Dan mladine ljetos bio u izbornom ljetu, je HAK-u doprimilo veliku pažnju. To se je pred svim vidilo na otvaranju ove trodnevne fešte s brojnimi govorniki političke javnosti. Počeo je sam predsjednik HAK-a Aleks Vuković, ki je u svojem vrlo opširnom govoru, natuknuo sve za HAK otvorene točke, ke je počeo pjesmicom Andija Novosela „Šit”.

Otvaranje je oblikovao maloborištofski tamburaški sastav Složnost, ki je i ov put predstavio malo poznate i zato zanimljive jačke. Med ovimi jačkami su govorili i Štefan Prikosović od Fitneskluba Borištof, uz Mladinu i NZ Hrvati suorganizatori Dana mladine, načelnik Martin Karall i vicenačelnik Helmut Orišić, seoski predstojnik Alfred Vuković, u čijoj dvorani su se održali koncerti, Filip Juranić, govorač Zelenih u Gradišću, poslanik u Narodno vijeće Niki Berlaković i ministrica Susanne Raab. Svi su pozdravili nazoče goste.

Maloborištofski zastupniki su izrazili svoje zadovoljstvo, da ovako malo selo ulaže toliko truda u organizacji ovoga velikoga eventa. Martin Karall je apelirao na sve nazoče, da se mladini mora dati mogućnost, da se more po hrvatsku pominati: „Moramo im najbolje nuditi, da se dvojezičnost more gajiti.” Juranić je svoj govor koristio, da otvoreno kritizira birače desničarskoga FP-a. On da se pita, kako je to u gradišćanskohrvatski općina moguće. Hrvatice i Hrvati da bi morali svi vući na jednom kraju konopca i reći: „Mi nismo takovi, mi živimo skupa otvoreni prema svitu.”

Berlaković je koristio priliku da hvali ministricu Raab, da se je prez poziva zanimala za ovu priredbu. A sama ministrica je hvalila kompetenciju ljudi, minjati prez problemov od jednoga na drugi jezik i strast i ljubav prema jeziku, ka povezuje stare i mlade. Puni maloborištofski općinski stan je po otvaranju mogao ostati i na prezentaciji knjige Hrvatskoga štamparskoga društva.

Konačno žene na pozornici

Prošlih ljet se je uhodalo, da je petak slabiji dan Dana mladine. Program je ljetos ipak bio zvanaredno dobar. Otkad Jelena Gašpar i Davor Frkat organiziraju ovu najveću priredbu HAK-a se je minjao i broj žen na pozornici. U Gradišću još malo poznata Stela Rade je oduševila publiku sa svojim ekscentričnim nastupom, jasnim glasom i talentom na rajla. Duo Colonia je kolonijalizirala DM (prosim Novi glas) i je vraćala publiku potom najzad u 2000-a ljeta. Još jednu posebnu premijeru mogao je nuditi ljetošnji Dan mladine. Zetori, ki su se izvorno našli za projekt Star mladine 2003. ljeta i su se lani dvimi jačkami vrnuli na Krowodnrock album, su ov petak svečevali i fizični povratak i pokazali, da se na sceni krowodnrocka zapravo opet dost giblje. Kot je rekao Aleks Vuković od HAK-a su zadovoljni s odzivom u petak. Kih 450 ljudi da je došlo na koncerte prvi dan.

Gusti program u subotu – Fahaceri oduševili

Gdo je prespavao u kempu, ta je i cijelu subotu imao gusti program. Sva maloborištofska društva su naime skupa priredila reli ganjkov, kade su se grupe od dvih do trih ljudi na različni štacija mogla iskusiti u različni igra i ovako upoznati selo. Uza to su priredili i okripljenje na svakoj štaciji. Kih deset grup je sudjelivalo. Prema večeru su hakovci na športskom igrališću priredili diskusiju s političkimi zastupniki VP-a, SP-a, Zelenih i NEOS-a.

Subotu navečer u jako velikoj dvorani Alfreda Vukovića je bilo jasno, da će zanimanje biti veliko. Tako je i bilo. Kih 700 ljudi je došlo na koncert Gauženjakov, Crvene jabuke i Fahacerov. Iz južnoga Gradišća je HAK mogao organizirati bus, iz sjevernoga Gradišća su došle manje privatne grupe.

Gauženjaki, čiji član Maloborištofac Arthur Rupp je skoro sve tri dane prez prestanka stao s različnimi grupami na pozornici, su si za ov nastup preskrbili bubnjara Mjenovca Nikolaja Borote. Tako su i Gauženjaki pokazali da moru prez problemov nuditi u medjuvrimenu skoro tipični nastup tamburaških zabavnih grup. S Bijeloselcem Mathiasom Salmanom na rajla je sastav znantno proširio svoj repertoar i vrijeda zadobio srce publike kao prvi i zadnji večera.

Crvena jabuka je pravoda isto imala svoje navijače, ki su osebujno zbog njih došli i dobro zakurili publiku. A još toliko ljudi je sigurno došlo zbog tajne Dana mladine. Fahacari, grupa Maloborištofcev: Marko (git) i Stefano Blažeta (git), Arthur Rupp (bas), Andi Karall (bubanj) i Kristijan Stipšić (voc), su zasluženo dostali svu pozornost publike i ovako pokazali, da i domaće grupe moru privući veliki broj ljudi, a to s repertoarom, ki je sabirao obljubljene hite Elektrikerov i Marice igrališće, Brujev i još i Srebrnih krila, kad su skupa s cijelom publikom zajačili i poručili Nek živi ljubav.

Maša, folklor i zabav na treti dan

Nedilja na ljetošnjem Danu mladine u Malom Borištofu je sličila jako na 1. Dan mladine, onda još pod imenom Rendezvous. U pol jedanaestoj je bio početak sa svetom mašom, ku je služio fra Zoran Tadić uz muzičku pratnju mjesnih tamburašev i zbora Složnost.

Ovi su u nastavku oblikovali pomašnicu, na ku je došlo znatno već ljudi nego na samu mašu. Zanimanje za objed je bilo još veće, tako da su morali organizatori postaviti još dodatne stole, a za sve ki su došli kašnje, već nije bilo mesnatoga jila.

U programu je slijedila oko pol trete tombola, kade su glavnih 15 nagradov pukali. U tri je bio folklorni program, koga su otvorili tamburaši dvojezične sridnje škole u Velikom Borištofu s trimi jačkami. Mali Hajdenjaki su pokazali onda dvi koreografije Deset malih prstov i Divojčica j’ rože brala.

Sljedeće su bile Židanske zvjezdice ke su po kratkom tamburaškom bloku pokazali uz pratnju na vrpci Slavoniju. Graničari, ki su u jednom bloku nastupili su počeli s Turopoljem i po spletu jačak s Muškim banatom završili njev nastup. Slijedile su opet zvjezdice, ke su ov put predstavile i jednu jačku u zborskom obliku. Njev završetak je bila najnovija koreografija Šokac, ku su si zavježbali prilikom 10. jubileja.

Završetak folklornoga otpodneva, kroz ko je peljao kot moderator Kristijan Karall, su oblikovali Hajdenjaki s Puljanskim i Borištofskim kolom.

Ovo još nije bio kraj Dana mladine, po maloj dužoj pauzi zbog pregradnje pozornice su onda Lole zabavljale na pozornici do prilično jedanaesti i onda još malo duglje poslidnje goste sideći oko stola.

Tereza Grandić, Kristijan Karall