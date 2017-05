Predavanje u Novoj sridnoj školi

U dvojezičnoj Novoj sridnoj školi Veliki Borištof nas je pohodio Petar Tyran, i je govorio o njemu i njegovi pjesmica. Školari i školarice svih razredov i učitelji su poslušali njegovo predavanje.

Jedna od mnogih knjig, ku nam je predstavio se zove „Ptići i slavuji“. Dvi školarice su znale njegovu pjesmicu i su ju smile predstaviti. On je nam rekao da je pravao nastati ptić da more spasiti njegove slavuje. To znači, da on nas spasi s njegovimi članki, pjesmami i knjigami. On će nam neke knjige, koje je predstavio, darovati za školsku knjižnjicu. Veselili smo se da nas je pohodio.

(Tobias Domnanovich)

Petar Tyran u Novoj sridnjoj školi u Velikom Borištofu

Petar Tyran posjetio Novu sridnju školu i povidao o svojem djelovanju kao novinar i književnik.

4. 5.2017. je Tyran Petar došao u Novu sridnju školu. Mi školari smo u krugu sidili i poslušali zanimljivo predavanje. Povidao je nam o manjin u Austriji i posebno o Gradišćanski Hrvati. Pokazao nam je puno knjig različnih autorov. Preštao je dvi vlašće pjesmice. Prva je bila „Ptići i slavuji“ i kad je počeo čitiati drugu pjesmicu „Cincilin“ nije mogao vjerovati, da su školari znali recitirati ovu pjesmicu napamet. Rekao je, da mu se to još nije stalo, da ki zna njegovu pjesmu napamet.

Po predavanju smo mi školari u workshopu napisali prinos za Hrvatske Novine, koga sada držite u ruka. Ovo nam je bilo veliko veselje.

(Leonie, Sarah, Jenny, Sebi, Hadidzha (4. +1. razred))

Posjet Petra Tyrana u Dvojezičnoj novoj sridnjoj školi Veliki Borištof

Redakter Hrvatskih Novin je u novoj sridnjoj školi predstavio svoje djelo kao redakter i pjesnik.

Veliki Borištof – 4. maja 2017 su školarice i školari imali čast da upoznaju Petra Tyrana kao novinara i pjesnika. Povidao nam je kade živu manjine u Austriji, Ugarskoj i susjedni zemlja. Pokazao nam je različna izdanja ko je istalo Hrvatsko štamparsko društvo. Nadalje nam je recitirao dvi svoje pjesme u ki je išlo za čuvanje svojega i za pogibel umiranja hrvatskoga jezika.

Jedna njegova pjesma je bila iz njegove knjige ,,Ptići i slavuji“. Ta knjiga sadržava njegove pjesmice na hrvatskom jeziku, pjesmice su prevedene i na engleski jezik.

Za nas školarice i školare je hilo predavanje zanimljivo, zato kad je on to živo i intresantno predstavio.

(Julia Trenker)