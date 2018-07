Sánchez je pametniji od prethodnika Rajoya: Španjolska odustala od izručenja Puigdemonta

Španjolske vlasti već ne tra­žu izručenje bivšega katalo­n­skoga predsjednika Carlesa Puigdemonta i španjolski Vrhovni sud objavio je povl­a­čenje europskoga uhidbenoga naloga. Španjolska je tra­žila izručenje Puigdemonta zbog njegove ključne uloge u spornom referendumu 1. oktobra i posljedičnoga jednostranoga proglašenja ne­o­visnosti regionalnoga parlamenta na čelu sa separatisti. Puigdemont je pobigao u Bel­giju po referendumu, ali je uhićen u Nimškoj 25. marca.

MADRID — Nimški sud je nedavno odlučio da Puigdemont more biti izručen Špa­njolskoj po optužbi za zloup­o­trebu javnih fondov za referen­dum, ali je odbacio odvojenu optužbu za pobunu. Medjutim, prema europskom pravu ako bi po toj osnovi došlo do izručenja, Španjolska mu ne bi mogla suditi za pobunu, navodi agencija Reuters.

Madridu bi bilo neprihvatljivo da Puigdemont bude optužen samo za zloupotrebu jav­nih pinez jer za to more do­stati najveć osam ljet zatvora, ocjenjuje Reuters. Nekoliko drugih katalonskih političarov nalazi se u pritvoru u Madridu pod optužbom za pobunu. Ako budu proglašeni krivimi moru dostati do 30 ljet zatvora. Stoga je španjolski sud odustao od traženja izručenja Puigdemonta. Takaj je odustao od europskoga naloga za uhi­ćenje još petorice drugih katalonskih čelnikov ki su u inozemstvu. Ovo je drugi put da je Španjolska povukla nalog za uhićenje Puigdemonta ot­kad je on otišao u samonametnuti egzil.

(Hina)