Potom kad je u mediji objav­ljeno da nigdo ne nadzire ka­ko se trošu pinezi iz talijan­skoga proračuna za očuvanje talijanskoga identiteta, saborski zastupnik talijanske nacionalne manjine Furio Radin tvrdio je da je izvješ­će o nadzoru potrošnje pokazalo da je sve u redu.

PULA — Naime, svako lje­to iz talijanskoga proračuna, budžeta u Hrvatsku se sliva pet milijuni eurov za očuvanje talijanskoga identiteta, a bivša talijanska konzulica u Sloveni­ji Maria Cristina Antonelli tvr­di da se Radin i predsjednik Talijanske unije Maurizio Tre­mul ponašaju kao diktatori. Ova opaska objavljena je u talijanskom dnevnom listu La Repubblica.

Antonelli navodi da su prem velikoga iznosa ki dostaju od talijanskih poreznih obveznikov, Talijani u Hrvatskoj otu­djeni od svojega identiteta i kulture. Upozorila je da je situacija alarmantna i da dura jur gotovo 30 ljet. Bivša konzulica napominje da bi se ti pinezi tribali trošiti na kulturne manifestacije, obrazovanje i projekte ki šćitu, branu kulturnu i identitetsku bašćinu.

Furio Radin je u razgovoru za Glas Istre istaknuo da je Antonelli bila u „konzulatu B kategorije“ te je opovrgnuo sve navode da se pinezi ne trošu zač je naminjen. No, Radin se i dalje na društveni mriža o­pravdava da on nije odgovoran za to. U odgovoru jednom korisniku Facebooka služi se i rječnikom neprimjerenom je­d­nom saborskom zastupniku, a posebno potpredsjedniku Sabora u drugom mandatu..

(uredn.)