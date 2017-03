Stipe Puđa

PRIGODNI LAUDATIO - SNJEŽANI HEREK

Dobitinici Kulturne nagrade Hrvatskoga centra »METRON« za 2016.

Beč, Hrvatski centar, 16. III. 2017.

Poštovani uzvanici,

vrlo poštovane gospođe i gospodo, poštovani gosti i dragi domaćini, poštovana veleposlanice gospođo Cvjetković,

izuzetna mi je čast što mogu na ovoj svečanosti održati prigodni LAUDATIO o kolegici Snježani Herek, novinarki i Gospođi (sa velikim G) koja svojim tekstovima preslikava stvarnost onakvom kakva ona jeste i koja na svjetlo dana iznosi istinu o onome što se dogodilo. Pritom, u tim njenim tekstovima nema preuveličavanja a niti umanjivanja nečijih zasluga, uspjeha ili dostignuća. Rekao bih da kroz Snježanine tekstove, reportaže i intervjue, na vidjelo izlazi istina koja je jača od svih govora, svega drugoga pa i jača od neistina ili lažnih informacija kojih je nažalost sve više na internetu.

Iznošenje istine uvijek zahtijeva hrabrost i jak karakter. Tu hrabrost godinama već pokazuje današnja dobitnica nagrade, čije informacije i vijesti su točne i pouzdane, jednako kao što je ona pouzdana, vrijedna i precizna kao novinarka, a istodobno velika kao osoba koju krasi ogromno poštenje, znanje, skromnost i jednostavnost. A iz iskustva znamo da sve velike ljude krase te osobine.

Upravo je takva i kolegica Snježana, hrvatska novinarka koja piše o Beču i Austriji, o iseljenim Hrvatima u Beču, o Gradišćanskim Hrvatima, …. koja piše i donosi priče o problemima hrvatskih iseljenika. Stoga s pravom mogu reći kako je kolegica Snježana simbol vremena i kroničarka o životu naših ljudi u Beču i Austriji, čija pisana riječ u Večernjem listu, gradišćanskim Hrvatskim novinama i Fenix magazinu, jednako kao i glas na valovima Hrvatskog radija dopire do čitatelja diljem domovine i svijeta.

Snježana Herek je rođena u Zagrebu, gdje je i odrasla i školovala se. Diplomirala je na Fakultetu organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu. Svoju novinarsku karijeru počela je u dnevnom listu „Sportske novosti“, gdje je bila i direktorica marketinga, a potom i njihova dopisnica iz Beča 1995.godine, odakle je kratko vrijeme izvještavala i za dnevni list „Vjesnik“. Najveći dio njene dopisničko-izvjestiteljske karijere vezan je uz najveći hrvatski dnevnik „Večernji list“, za koji već gotovo dva desetljeća izvještava iz Austrije, kao akreditirana novinarka kod austrijske savezne Vlade. Svoju novinarsku karijeru novinarka Snježana Herek upotpunila je usavršavanjem na bečkoj Novinarskoj akademiji Die Erste Bank. Članica je Hrvatskog i Austrijskog novinarskog društva u Zagrebi i Beču. Udata je i majka odraslog sina.

Čast mi je što sam prije 15 godina upoznao Snježanu Herek, divnu osobu i veliku novinarku koja je spada u red najvećih novinskih i uopće imena hrvatske pisane riječi Hrvata u Austriji. Ona nije samo novinarka-dopisnica već po svom stilu i pisac u novini, koju krasi novinarska i intelektualna nepotkupljivost, pravednost i dobrota. Uz sve to Snježanu krasi hrabrost žene-novinarke koja iznosi istinu o onome što piše, a što se dogodilo danas kako bismo sutra znali živjeti i bolje razumjeti sadašnjost te predvidjeti budućnost.

Kažu da dnevna informacija u novini živi kratko, samo od danas do sutra, kada nova vijest ponovno potire onu staru i tako iz dana u dan. No, kod Snježaninih tekstova to i nije uvijek tako. Rekao bih da većina njenih tekstova ima dušu, dušu koju je ona udahnula u njih i koja kroz te tekstove živi dulje od zaborava.

Kad kao urednik prvi čitam ono što je napisala i poslala kolegica Snježana Herek, imam osjećaj kako ona svojim tekstovima stalno ohrabruje i potiče na još veći uspjeh one o kojima piša, ali i čitatelje kojima nenametljivo skreće pozornost na svog sugovornika ili sugovornicu. Kolegica Herek to radi na jedan poseban način, iznoseći niz argumenata kojima nas uvjerava u istinitost sadržaja u koji i ona sama vjeruje. A to je drugačije od suhoparnih novinskih vijesti koje svakodnevno čitamo a koje su lišene one ljepote, one jednostavnosti i blagosti koju nalazimo u Snježaninim tekstovima.

Zato i s ovog mjesta čestitam vama dragi Gradišćanski Hrvati, vama u žiriju i domaćinima u Hrvatskom centru – Beč koji su prepoznali rad gospođe Snježane Herek i s pravom joj dodjelili Kulturnu nagradu Hrvatskoga centra u Beču METRON za ljeto 2016. U svoje i u ime redakcije Večernjeg lista čestitam kolegici Snježani Herek koja je ovu vrijednu nagradu zasigurno i više nego zaslužila svojim radom kroz zadnja dva desetljeća.

>> Galerija - »Metron« za 2016. novinarki i korespondentici Snježani Herek