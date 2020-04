Georg „Gegi“ Kustrić — glumac, zabavljač, govorač na radiju i — čižmar (!!!)

BEČ/NOVO SELO — Gegi Kustrić, glumac pred svim i u bečkoj maloj pozornici Scala u Wiedner Hauptstraße je —kako i mnogi samostalni um­jetniki — u ovi časi bez po­sla. Kod njega, kako i kod brojnih drugih je uobičajeno, da se pri­javu na Servic Djelatne bu­r­ze (AMS) ako nimaju angaž­ma­na, tako da su osigurani pak i imaju pravo na neku odštetu dokle ništ ne zaslužu.

Kako je rekao Gegi Kustrić u razgovo­ru s Hrvatskimi novinami, on se je, čistom srićom, jur pred izbijanjem koronakrize bio pri­javio na Ams-u. „Ako je pro­dukcija mimo, onda se automatski prijavljujem na Ams-u u slučaju da nimam veljek ne­ki drugi angažman. Zadnji put kad sam stao na pozornici je bio 1. februar u Scali, kade smo pokazali Nestroyjevu k­o­mediju »Höllenangst«.“

Kako je rekao bilo je predvi­djeno ne­koliko projektov u ki bi mogao i kanio sudjelovati, ali od jednoga dana na drugi se je to sve ukinulo. Tako je npr. otpovidano gostovanje s »Ö1 Radiohund« (Rudi der Radiohund), kade Gegi sudjeluje jur ljeta dugo. Nadalje je otpovidan i »Literaturfestival Auersperg«. Nadalje su još otpovidani festivali u Amstettenu, Erlaa-u, Bečkom Novom Mj­e­stu. Svagdir onde su predvi­djali gostovati s lanjskom pan­drofskom produkcijom »Ras­prudnjak« (Der Verschwender) čarobnjačke bajke Ferdinanda Raimunda. U njoj je Gegi lani na pozornici pod vedrim ne­bom u Pandrofu igrao glavnu ulogu stolara Valentina Drvotočca (Holzwurm). U toj produkciji, kako i u mnogi drugi je u manjoj ulogi stala na pozornici i njegova hižna družica Hanika Kustrić.

Kako je rekao Gegi Kustrić u njegovom takorekuć „doma­ćem“ kazališću u Scali je sve odrinuto do na jesen. Ča ga is­to teško pogadja, da su jur pred trimi tajedni — isto kao i sve ostale kazališne, operne i ostale muzičke festivale u Gradišću — otpovidali isto kako i »Kuturno ljeto Pandrof«, u okviru čega Gegi jur duga ljeta nastupa i kao lokalni matador, jer je ro­dom iz susjednoga Novoga Sela.

Za ljetos je bi­la predvidjena inscenacija Gol­do­nijeve komedije »Das Kaffeehaus«. No od toga neće biti ništ, isto tako niti na jezeru u Merbišu sa slavnim mju­ziklom »West Side Sto­ry« ili ope­rom Gia­coma Puccinija »Turan­dot« u kamenonolomu u Svetoj Mar­ga­reti. U Gra­dišću su nadalje otpovidali i dvorske igre u sridnjogradišćanskom Kobrštofu, kade je bilo predvidjeno prikazati komediju Ra­jay Cooneyja »Außer Kontrolle«, a u igra na tvrdjavi u južn­o­gradišćanskom Novom Gra­du je bilo predvidjeno da pokažu »Arsen und Spitzenhäubchen« od Josepha Kesselringa.

Kako je rekao Gegi Kustrić, u dolnjoaustrijskom Kottingbrunnu još kanu pričekati, je li ćedu otpovidati predstave krimića »Der Hexer« (E. Wallace).

Sada Gegi Kustrić ima već lazno za svoje hobije. Jedno je vrtlarenje u Novom Selu a dru­go, a to je zapravo „otkriće deset- ili stoljeća“: poznato je da je Gegi odličan i rukotvo­rac, ki zna zahadjati dobro i s prirodom — uz ostalo je sa­b­rao starije hrvatske jačke u No­vom Selu, si je sām načinio du­de (uza to da svira i gusle), i da zna jačiti i svirati i uz svakodnevne alate kao npr. bič ili kosu. Ali da je i čižmar, to se do sada nije znalo. Specijalizi­rao se je na ženske čižme pan­drofskoga tipa. Kako nam je mejlom pisao „čižmar“ Gegi Kustrić „…sam opet napravio jedne hrvatske čižme na pan­drofski način. Tako znam mo­ju umjetnost i rukotvorstvo kom­bi­nirat u ovoj krizi. Ovo je stari moj hobi. Ako se svi konopci otkinu ko imam barem ovu va­rijantu za preživiti…“.

Ova vrlo ozbiljna i teška situacija pred svim i u kulturnoj sceni i kod samostalnih um­jetnikov, je puno udrilo i na dvoju Kustrićevu dicu. Vrhun­ski violinisti Luka i Lara su momentano, naravno, isto bez angažmana. Lara je član Bečkih filharmoničarov i je na skraće­nom djelatnom vrimenu isto kao i brat Luka. Treti Jivin od­nosno Kostolićev sin, najmla­dji, Leon Kustrić je momenta­no doma, kamo je premjestio svoj studij Kazališnih-, filmskih- i medijskih znanosti.

„Ali nam Hanika svaki dan jako dobro kuha“ je rekao Ge­gi Kustrić, „ča je velika prednost u ovi teški časi “.



