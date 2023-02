Ljetošnja Kick-off priredba se je održala u sjevernomakedonskom Kruševu. Suorganizator je ov put bio Vlach Youth Council of North Macedonia (VYCM).

Kruševo – Od 13. do 19. februara je Mladina europskih narodnosti (MEN) ljetos priredila svoj jur tradicionalni Kick-off seminar – ov put u suorganizaciji s mladinom vlaške narodne grupe u Sjevernoj Makedoniji, u varošu Kruševo.

Med sudionicami i sudioniki seminara, iz osam različnih europskih zemalj, su ov put bili opet i četiri člani Hrvatskoga akademskoga kluba i to predsjednik Aleks Vuković, sekre- tarica Vera Buranić kot i Ana Marija Zvonarić i Fabijan Milodanović. Oni su se jur nedilju, 12. februara, iz Austrije prik Beograda i Skopja otpravili na put prema Makedoniji.

Seminar je stao u znaku tradicijov

Kot je jur uvadilo geslo Kick-off seminara MEN-a traditionally yours, se je u okviru djelaonic i programa sve vrtilo oko tradicijov s posebnim težišćem na mladinu i narodne grupe.

Sudionice i sudioniki seminara su se bavili pitanji kot na primjer kako se moru definirati tradicije i kakov upliv moru tradicije imati. Zvana toga su se u okviru djelaonic tradicije gledale i iz kritičnoga gledišća i diskutiralo se je kako bi se tradicije mogle adaptirati, ča je bilo jako zanimljivo kot je rekla Vera Buranić prema Hrvatskim novinam.

Naravno su se i pri Kick-off seminaru u Kruševu opet organizirali šaroliki večernji progra- mi, s vlaškim kvizom i exchange marketom, i posebni izleti. Tako se je veljek pri oficijelnom otvaranju, kade su nastupali i mlade školarice i školari i pokazali svoje znanje u tancanju i jačenju, u Kruševu nudila mogućnost razgledivanja varoša. Pohodili su i muzej Toša Preoeskija, poznatoga makedonskoga jačkara i takaj pripadnika vlaške narodne grupe, ki je čuda pre zaran 2007. ljeta umro pri prometnoj nesrići. Nadalje su Yenies razgledivali i varoš Ohrid kot i Ohridsko jezero u jugozapadu Sjeverne Makedonije.

Vazmeni seminar u Borti

Pri seminaru se je zvana toga počeo sastavljati Code of conduct, kade se odredi način ponašanja na seminari i priredba MEN-a, tako da se nijedna sudionica i nijedan sudionik ne ćuti diskriminiran.

Ova pravila će MEN u budućnosti svenek skupa s najavi za seminare poslati na svoje člane. Tako moguće i jur za ljetošnji Vazmeni seminar pod geslom It’s all around you, ki će se održati u Gradišću.

Ov najveći seminar Mladine europskih narodnosti će od 31. marca do 7. aprila organizirati Hrvatski akademski klub u Borti.

Dijana Jurković