Deklaracija o zajedničkom jeziku držav na području biv­še Jugoslavije ka je predstavljena u marcu obični je politi­čki pamflet čijim se plasiranjem unosi dodatni nemir u ionako nestabilnu regiju, stajališće je Hrvatskoga kulturn­o­ga društva Napredak sadržano u izjavi objavljenoj 12. IV.

BEČ — „Smatramo kako deklaracija potpisana upravo u misecu kada se obilježavaju Dani hrvatskog jezika i pedeset ljet po Deklaraciji o nazivu i položaju hrvatskog jezika, obezvri­djuje dugoljetnu borbu, htijenje i žrtvu naroda ki mukotrp­no gradu svoje identitete, vraćajući sve unajzad i otvarajući nove prijepore“, stoji u priopćenju Napretka.

Iz ovog društva podsjećaju kako je hrvatski jezik imao te­šku prošlost tr da je kontinuirano bio osporavan i izložen različitim pritiskom, no to je pomoglo učvršćenju njegovih teme­ljev ki su postali snažnijim obilježjem hrvatskoga naroda pak to nigdo nima pravo osporavati.

„Ulazeći u dvodijelne i trodijelne nazive, naizgled tobože i ravnopravnoga statusa, hrvatskomu jeziku se je tijekom pojedinih povijesnih razdobljev oduzimala njegova posebnost, po­tiskivao se iz aktivne upotrebe i zanemarivala njegova standardizacija. Nažalost, ni danas nismo poštedjeni takovih trivijalnih pokušajev osporavanja nacionalnoga identiteta prik njegovih najsnažnijih obilježjev“, stoji u izjavi iz Napretka.

Podsjećaju kako to društvo i u svojem statutu ima obavezu čuvanja i njegovanja izvornosti tr osobitosti hrvatskoga jezika poticanjem njegove upotrebe u obitelji, javnom i kulturnom tr gospodarskom životu i sredstvi javnoga priopćavanja.

Hkd Napredak, kako je istaknuto, od samoga utemeljenja je njegovao svoje, poštivao i cijenio tudje, a to čini i danas. Riču i djeli mnogo puti je do sada pokazao kako je moguće njego­vati vlastiti identitet, a da druge to ne bludi.

„Otvarali smo i otvaramo mnoge društvene teme kih su se drugi bojali dotaknuti tr djelali i stvarali kada su drugi mučali, držeći se načela »Tudje poštuj, svojim se ponosi«. Zato ni sa­da ne smimo mučati. To ča branimo svoj jezik negdo će mo­rebit nazvati nacionalizmom no to je samo istinsko domolju­blje“, stoji u reagiranju. Iz Napretka su poručili kako bi jezike tribalo prepustiti jezikoslovcem i struki a ne služeći se jezikom baviti se politikantstvom pri čemu postojeći jeziki sa svojim identitetom i posebnosti moru poslužiti za bolje razumivanje u svitu u kom ćedu se poštovati različitost, tr čuvati svoj identitet.

(narod.hr/Hina/uredn.)