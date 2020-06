U tekućem 2020. ljetu dom­a­ći super-, skunk-, rock- i reg­gae-bend Coffeeshock Company svečuje 10. obljetnicu utemeljenja odnosno i deset ljet dugoga uspješnoga djelo­vanja na ovom segmentu domaće muzičke scene, ali sve poznatije i na nacionalni i internacionalni pozornica, z­ahvaljujuć uz ostalo i sura­d­nji s bosanskim bendom Du­bioza kolektivom kao i s au­strijskim etabliranim bendom Ruskaja. Zbog pandemije k­oronavirusa jubilarno ljeto dosada nije ispalo kako je bi­lo planirano, je rekao Manuel Bintinger za Hrvatski radio Orf-a Gradišće, ali su hrvatski muzičari iz sridnjega Gradiš­ća i Beča ipak opti­mistični, da ćedu moći „po­š­teno“ proslaviti ov svoj jubilej tijekom ostatka ljeta.

GRADIŠĆE/BEČ — Većjezična super-skunk-rock-reggae-grupa Coffeeshock Compa­ny je morala odrinuti i adaptirati svoje plane za svečevanje desetoga jubileja postojanja, ali koncertirat ćedu na svaki način. Planirani su koncerti u oktobru u Beču u Szene Wien kao i veliki i glavni koncert u velikoborištofskoj Kugi u decembru, kade je počela karije­ra grupe, je rekao jačkar i front­man grupe Manuel Bintinger.

Ovih šest muzičarov — jačkar Manuel Bintinger, gitaristi Marko Blažeta i Rafael Stern, pijanist Filip Tyran, bubnjar Andreas Karall i basist Nikola Zeichmann — je u svojoj ka­rijeri nastupilo na različni veliki pozornica širom Europe skupa s poznatimi grupami, je rekao Marko Blažeta u razgovoru s urednikom Hrvatske re­dakcije Orf-a Nikolom Zeich­mannom. Vrhunac slavlja će biti koncert kljetu na Nova Rock Festivalu u sjeverogradišćanskom Mikištrofu, kade bi jur ljetos tirbali nastupiti — ali je to sve „palo u koronu“.

Jedan od vrhuncev, da je bi­la tura s grupom Ruskaja a si­gurno najlipši dogodjaj u kari­jeri grupe je planirani nastup na Nova Rock-u, koga su od lje­tos odrinuli na kljetu. Tim da će se ispuniti njeva najveća že­lja, je rekao Marko Blažeta, ki je sa svojimi kolegi muzičari u grupi Coffeeshock Company imao brojne uspješne koncerte širom Europe, a snimili su nekoliko video-clipov i dva no­sače zvuka CD-jke: prva je nastala po dobitku Planet Fe­stivala 2013. lj. i sljedeće tur­ne­je s debi-albumom s naslovom »Augen Auf Und Durch« i »Psy­choaktiv« ku su uživo prezentirali na Donauinselfestu na FM4-pozornici 2015. ljeta. Lani je Coffeeshock Company, ki je po izbijanju Ibiza-skandala i afere snimio vidoeclip s ja­čkom „Jetzt erst recht“ (Official Wirtshaus Session) je snimi­la jur i nekoliko video-clipov, ki se moru pogledati u interne­tu. S „Jetzt erst recht“ su polo­žili i drugo mjesto najbolje ja­čke za 2020. ljeta na austrij­skom radiju 88.6. Pandiljak, 8. junija su Manuel Bintinger i Marko Blažeta bili gosti u ra­dio emisiji Mahlzeit Burgenland na Orf-u Gradišće.

Novu verziju jačke „Jetzt erst recht“ su snimili skupa s Ruskajom. Četvrtak 4. junija Coffe­shockeri su imali velik prinos u Burgenland extra na Orf-u Gradišću a su bili na radiju is­to pandiljak, 8. januara (vidi zgora).

Od oktobra početo bi kanili opet nastupati, je rekao Manu­el Bintinger u razgovoru s Hrvatskimi novinami no zasada pravoda još ne znaju točno će li to jur i pojti s pogledom na ograničenja i sigurnosne mje­re zbog koronapandemije. Za 8. oktobra je planiran velik ko­ncert povodom jubileja »10 ljet Coffeeshock Company« u Szene Wien. Ali ni to nažalost još nije sigurno.

Za 23. januara 2021. ljeta je predvidjen velik nastup Coffee­shock Companyja skupa s Dubioza Kolektivom u Gasomet­ru u Beču, a nastupit ćedu ta­kaj i Turbokrowodn.

(uredn.)