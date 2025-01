Hrvatsko kulturno društvo je 5. januara pozvao na tradicionalni Hrvatski bal sjever u krčmu Wilhelminenhof. Muzički su Lole, Pleteri kot i hrvatska zvijezda Latino zabavljali goste u dvi dvorana.

TRAJŠTOF – Po staroj navadi se na dan pred svetkom Trih kraljev, 5. januara, održi hrvatski bal u sjevernogradišćanskom Trajštofu. HKD s tim organizira svenek prvi bal u novom ljetu. Ovoj pozivnici je i ljetos opet slijedilo čuda gostov, pred svim i velik broj mladine, i doputovali iz cijeloga Gradišća. Tako su bile mala kot i velika dvorana krčme Wilhelminenhof pune s dobro raspoloženom publikom, ka se je veselila čarobnoj balskoj noći.

Tri novi obrazi pri otvaranju bala

Kod moderacije je ljetos došlo do minjanja: Dokle je obično Gerištofka Viktorija Kuzmić dala pohodnicam i pohodnikom uvid u program bala, su ovu zadaću ljetos preuzele Agnes Jakšić i Diana Jurković iz Uzlopa. Po pozdravljanju brojnih časnih gostov iz javnoga života, politike i kulture, su one predstavile i zabavne muzičke grupe večera. Uz publiki dobro poznate Lole i Pletere je to bio i hrvatski jačkar Željko Krušlin Kruška i njegov bend Latino. Oni su, kot i jur lani u 2024. ljetu, zabavljali goste do ranoga jutra.

Naravno i pozdravni govori nisu smili faliti. Dokle je potpredsjednik HKD-a za sjever, Didi Jurković jur u prošli ljeti u ovoj poziciji smio pozdraviti publiku u Trajštofu, je ova zadaća za novoga predsjednika Jožija Buranića bila premijera. On se je stoprv u novembru lanjskoga ljeta odibrao na ovu poziciju. U pogledu na zemaljske izbore u dojdućem tajednu, 19. januara, se je Buranić osebujno obratio i brojnim nazočnim političarom i je upozorio na aktivnost ča se tiče očuvanja i podupiranja hrvatskoga jezika i kulture u Gradišću.

Tamburica Vorištan otvorila bal

Muzički je bal ljetos otvorila Tamburica Vorištan, pod peljanjem Sabine Trabichler. Tamburaško društvo je lani svečevalo svoju 60. obljetnicu postojanja sa bogatim programom kroz cijelo ljeto. Kot završetak ovoga posebnoga jubileja su vorištanske tamburašice i tamburaši sada oblikovali i Hrvatski bal sjever u Trajštofu - a ne samo to, 11. januara je čeka još svetačno otvaranje 16. Hrvat- skoga bala na Hati, koga organizira Hatsko kolo u Novom Selu. U Trajštofu su oni nazočne goste oduševili s potpurijem narodnih jačak, Pro Arte Medleyom, hrvatski hiti Za dobra stara vremena i Hajde da ludujemo kot i s tancem Medjimurja-Vrtuljak. Priliku za tancanje su gosti onda veljek po otvaranju prihvatili i osvojili tančeni parket, a to u maloj dvorani, kade su zabavljali Lole sa šarolikim miksom rock i pop jačak i hrvatskih šlagerov, isto kot i u glavnoj sali, kade se je grupa Pleteri skrbila za veselu tančenu zabav. Dobrodošla promjena u muzičkom programu bala su ljetos bili opet i zvuki grupe Latino. S hiti kot Smotala si me, Divno je biti nekome nešto, Gdje je ljubav tu si ti i Angela su oni osvojili publiku.

Program u polnoć

Oko polnoći su pohodnice i pohodniki bala morali ali kratko napustiti tančeni parket. Onda je je naime čekao još jedan nastup Tamburice Vorištan. Kot malo presenećenje u polnoć su oni gostom predstavili svoju koreografiju Banat 5x drugačije, ku su pokazali i pri lanjskoj Duhovskoj fešti u domaćem selu. Zatim je slijedila tombola, pri koj su se prvih deset kot i dvi posebne nagrade pukali u velikoj dvorani. Dobitnice i dobitniki su se pri tom mogli veseliti različnim bonom, košaram kot i odmorom.

Po tomboli je stala opet tančena zabava u fokusu, i gosti su još dugo uživali u hrvatskoj muziki večera.

DJ