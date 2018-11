Devetnaest žen je izabrano izmed 63 nominiranih i to iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Švicarske tr Sjedinjenih Američkih Držav. Do danas je Croatian Women’s Network/Mriža hrvatskih žen primila 230 nominacijov a uručila nagrade 94 že­nam iz Hrvatske i hrvatskih iseljeničkih zajednic. Med njimi su bile i gradišćanske Hrvatice Petra Gregorić i Zorka Kinda-Berlaković.

ZAGREB — Toronto, ON, Canada & Zagreb, Hrvatska, The Croatian Women’s Network/Mriža hrvatskih žen ob­javilo je 30. oktobra 19 dobitnic prestižnih nagrada »Croatian Women of Influence Award/ Uticajne hrvatske žene i Future Leaders Award/Buduće liderice«, ke ćedu im biti uručene na M­e­djunarodni dan žen, u petak, 8. marca, 2019. ljeta u Zagrebu.

„Velik je izazov bio odabrati ovoljetne dobitnice jer broj n­o­minacijov svako ljeto raste, kao i uspjehi i postignuća hrvat­skih žen diljem svita. Čestita­mo dobitnicam i nominiranim“, rekla je osnivačica Mri­že Caroline Spivak.

Devetnaest žen je izabrano izmed 63 nominiranih i to iz H­rvatske, Bosne i Hercegovine, Švicarske tr Sjedinjenih Američkih Držav. Do danas je »Cr­o­atian Women’s Network/Mriža hrvatskih žen« primila 230 nominacijov, a uručila nagrade 94 ženam iz Hrvatske i hrvat­skih iseljeničkih zajednic.

Lista dobitnic 2019. ljeta na: croatianwomensnetwork.org/2019-winners-of-croatian-women-of-influence-award.

Mriža hrvatskih žen (www.CroatianWomensNetwork.org) je platforma ka pomaže napredovanju i osnaživanju žen. Priznanje Uticajne hrvatske že­ne i Buduće liderice povezuje ugledne žene hrvatskoga porijekla diljem svita kako bi nje­va postignuća i uspjehi nadah­nuli mladje narašćaje i pomogli im u ostvarenju njevoga p­o­tencijala.

(uredn.)

Uticajne hrvatske žene/Dobitnice 2019.

Danijela Balikić – RH (poduzetničtvo) Damjana Domanovac – RH (poduzetničtvo) Sanja Drakulić – RH (Kultura i umjetnost) doc. dr. Nataša Drvenkar RH (Znanost) dr. Jasenka Gajdoš Kljusurić – RH (Znanost) Viktorija Knežević – RH (Peljačtvo i inovacija) Ankica Kovač – RH (Peljačtvo i inovacija) Biljana Lovrinović – Sad (Poduzetn.) dr. Ulla Marton – RH (Znanost) Katica Perinac – Australia (Peljačtvo i inovacija) Nada Pritisanac Matulich – Sad (Humanitarno djelo) Nada Prkačin – RH (Humanit. djelo) dr. Mirna Šitum – RH (Znanost) doc. dr. Vanja Slijepčević-Saftić, dr. med. – RH (Znanost) dr. Hedda Martina-Šola – RH (Pelja­čtvo i inovacija) Ruža Studer Babić – Švicarska (Pe­ljačtvo i inovacija) doc. dr. prim. Spomenka Tomek-Roksandić, dr. med. – RH (Znanost) Ana Vidović – Sad (Arts & Culture)

Future Leader Award/Buduća Liderica

Jelena Lara Marinković – RH