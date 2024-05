Zvijezde za misec maj

Baran 21.3. – 20.4.

⚤ Ljubav: U maju Vas čekaju jake ćuti i mila dvojšćina. Doživit ćete posebne i srićne doživljaje! ☘ Posao/uspjeh: Na poslu moru barani osvidočiti s dobrimi idejami ali i njihovimi sposobnosti i fleksibilnosti. ♥ Zdravlje: Iako je privatno i na poslu sve u uredbi, je važno da imate u maju malo časa za sebe: Uživajte koč-toč u malom wellness-danu!

Bik 21.4. – 20.05.

⚤ Ljubav: Od strani Vašega partnera morete u maju očekivati veliku potporu i podupiranje. To čvrsti Vašu vezu! ☘ Posao/uspjeh: Izdržljivost i strpljenje su važne natuknice u maju... Neki projekti potribuju veću pažnju nego ste si mislili. ♥ Zdravlje: Poteškoće na poslu prouzrokuju nemir i nervozu. Pokusite ostati mirni i opustite se!

Dvojki 21.5. – 21.6.

⚤ Ljubav: Dvojki si ne daju rado nešto reći. U maju ste u Vašoj ljubavnoj vezi ali redovito konfrontirani s kritikom. ☘ Posao/uspjeh: Maj je pravi čas, da razmišljate o Vašoj budućoj karijeri. Znate jur kamo će Vas poslovni put peljati? ♥ Zdravlje: Novi misec će Vam doprimiti novu energiju i snagu. Motivirani ste za nove izazove u privatnoj kot i poslovnoj svakidašnjici!

Rak 22.6. – 22.7.

⚤ Ljubav: Raki imaju u maju posebnu auru, od ke se potencijalni partneri ne moru riješiti. Čeka moguće dojdući ljubavnik jur pred vrati? ☘ Posao/uspjeh: Ov misec ćedu stati Vaše financije u centru pažnje. Pregovori o zaslušku bi mogli biti interesantni i ispasti pozitivno za Vas... ♥ Zdravlje: Nekate probleme rivati nego bavite se eksplicitno s njimi. To će goditi duševnom zdravlju.

Lav/Oroslan 23.7. – 23.8.

⚤ Ljubav: Lakomišljenost more ugrožavati Vašu ljubavnu vezu. Pazite da se ne pojavi kriza! ☘ Posao/uspjeh: Na poslu ste ov misec mjerodavno odgovorni za to, da projekti konačno napreduju. ♥ Zdravlje: U maju ćete uptiti pojačanu glavobolju i čemerno raspoloženje. S gibanjem morete to ali vrijeda preobladati.

Divica 24.8. – 23.9.

⚤ Ljubav: Stabilna i sigurna ljubav će Vas u maju sprohoditi, a i u svojega partnera se morete potpuno zaufati! ☘ Posao/uspjeh: Ostavite poteškoće u prošlosti: Maj će Vam zato nuditi nove poslovne mogućnosti. ♥ Zdravlje: Čudakrat ćete se ov misec ćutiti isčrpljeni i trudni, samo teško morete zahadjati s ovim raspoloženjem.

Vage 24.9. – 23.10.

⚤ Ljubav: Ljubavni posli moru biti ov misec jako naporni. Nekate je ali zanemariti, to more prouzrokovati još veće probleme! ☘ Posao/uspjeh: Ambiciozni kot ste, morete ov misec napredovati u karijeri. Nekate ali pretirati! ♥ Zdravlje: Pazite pojačano na zdravlje i zahadjajte pažljivije sa svojim tijelom! Vaše dobro raspoloženje se more naime friško minjati…

Škorpion 24.10. – 22.11.

⚤ Ljubav: U maju će Vam nastati svisno, koliko Vas zapravo povezuje s Vašim partnerom! ☘ Posao/uspjeh: Savjetovanje na poslu će pred svim u maju doprimiti važne prednosti. Išćite kontakt sa svojimi kolegami! ♥ Zdravlje: U maju osebujno uživate u športu. Moguće ćete najti i novi športski hobi…

Striljac 23.11. – 21.12.

⚤ Ljubav: Ov misec ćete se otvoriti za Vaše bližnje: Sućutljive riči i savjeti moru pri tom dobro pomoći. ☘ Posao/uspjeh: Na poslu će u maju biti mirno. To moguće nije jako pozitivno, ali svakako i ne negativno. ♥ Zdravlje: Nervoza će Vas sprohoditi. Imate neki poseban razlog zato?

Jarac 22.12. – 20.1.

⚤ Ljubav: Ča se tiče ljubavi ćedu jarci u maju doživiti osebujno intenzivno iskustvo. To more biti s Vašim parterom ili nekim novim poznanstvom... ☘ Posao/uspjeh: Klima na poslu će se poboljšati: Doživit ćete priznanje za svoje djelo a i respekt od kolegov. ♥ Zdravlje: Budite spremni za pozitivna i negativna iskustva u vezi sa zdravljem. Maj more Vas u jedan i drugi smir presenetiti…

Vodenjak 21.1. – 18.2.

⚤ Ljubav: Uprav Vaš partner će Vam ov misec dati podupiranje, ko Vam je jako potribno. ☘ Posao/uspjeh: Dobro mišljeni savjeti ćedu Vam pomoći u maju - pred svim i kod poslovnih projektov. Nekate je odbiti! ♥ Zdravlje: Manji zdravstveni problemi Vas muču. Nekate biti pregizdavi, da prosite profesionalnu pomoć.

Ribe 20.2. – 20.3.