Baran 21.3. – 20.4.

⚤ Ljubav: Barani imaju u februaru čarobnu auru, ka će im prouzrokovati uzbudljiv ljubavni život! ☘ Posao/uspjeh: Ov misec Vam se neće ugodati svaki projekt, dragi Barani. Zato ništ, koč-toč se more samo čekati na pravi trenutak… ♥ Zdravlje: Vas muču kliti? Ne triba svenek biti kakov beteg, ali kako bi bilo ako se na primjer s gimnastikom u vodi malo rasteretite?

Bik 21.4. – 20.05.

⚤ Ljubav: Biki znaju cijeniti dobro u žitku – a u prvom redu je to u februaru Vaš partner! ☘ Posao/uspjeh: Odakle dojde Vaša cijela energija? Osebujno do sredine miseca Vas nijedan ne more zaustaviti. Samo dalje tako. ♥ Zdravlje: Februar je pravi misec da se malo već bavite Vašom kožom. Posvetite joj malo veću pažnju!

Dvojki 21.5. – 21.6.

⚤ Ljubav: Srića u ljubavi je samcem kot i parom ov misec jednako sigurna. Uživajte! ☘ Posao/uspjeh: Druge morete lako osvidočiti od Vaših sposobnosti i talentov. Vaša šefica će si to sigurno zapamtiti… ♥ Zdravlje: Raste Vaša motivacija za šport? Iskoristite ju i započnite dan s različnimi vježbami.

Rak 22.6. – 22.7.

⚤ Ljubav: Novo poznantsvo će Vas smotati oko maloga prsta. Moguće je, da će ova osoba ostati duglje u Vašem žitku… ☘ Posao/uspjeh: Vaše djelo će Vam ov misec isčrpiti snagu. Nekate pozabiti na pauze a moguće i nekoliko dan odmora neće škoditi. ♥ Zdravlje: Piti je važno! Zamite osebujno sad u hladnom času veću pažnju na to!

Lav/Oroslan 23.7. – 23.8.

⚤ Ljubav: Ča se tiče ljubavi se februar za lave počne relativno dosadno. To se more ali vrijeda minjati… ☘ Posao/uspjeh: Novi misec je mogućnost za novi početak! Zabite prošle poteškoće na poslu i gledajte s novom snagom u budućnost! ♥ Zdravlje: Hektika i kaos Vas na poslu kot i u privatnom žitku pratu. Išćite si odmaranje za tijelo i dušu…

Divica 24.8. – 23.9.

⚤ Ljubav: Februar stoji u znaku ljubavi. Je li vam je strastvena romantika ili mila dvojšćina draža, morete Vi konačno odlučiti… ☘ Posao/uspjeh: Jasno morete napredovati s plani na poslu. A to u prvom redu zato, jer postupate s ciljem pred očima. ♥ Zdravlje: Motivirani ste za nove aktivnosti. To će goditi i Vašemu zdravlju.

Vage 24.9. – 23.10.

⚤ Ljubav: Vage su ov misec odlični ljubavniki. To valja za pare isto kot i za samce! ☘ Posao/uspjeh: Spametniji popušća. Tako imate malo već mira na poslu – iako će februar biti i tako dost izazovan čas… ♥ Zdravlje: Pazite na Vašu probavu. Stres i pritisak moru pojačano prouzrokovati poteškoće!

Škorpion 24.10. – 22.11.

⚤ Ljubav: Za škorpione se jur u februaru počne protuliće ljubavi. Ćutite jur metulje u trbuhu? ☘ Posao/uspjeh: Iako Vam kolegi koč-toč idu na živce, njevi savjeti nisu svenek čemerno mišljeni… ♥ Zdravlje: Tribate malo časa za Vas, da pobignete od stresa? Prebavite jedan dan ili vikend u toplica i dajti si dobto pojt!

Striljac 23.11. – 21.12.

⚤ Ljubav: Nesporazumi i ljubomora ćedu bit centralne teme ov misec. Iako je koč-toč teško – preobladiti ćete i to! ☘ Posao/uspjeh: Imate spolom nove ideje, ke morete dobro upotribljavati na poslu. One ćedu Vam i pomoći kod novih projektov! ♥ Zdravlje: Ča se tiče zdravlja, se ne ćutite na vrhu. Manje poteškoće ćedu ali friško skrsnuti. Pokusite se ipak redovno gibati, onda će vam vrijeda biti bolje.

Jarac 22.12. – 20.1.

⚤ Ljubav: Februar je pravi ljubavni paradižom: Imate čuda časa s Vašim partnerom, koga i jako uživate i iskoristite… ☘ Posao/uspjeh: Vaša kreativnost se vraća. Ona Vam more na poslu isto kot i doma biti jako na korist… ♥ Zdravlje: Noći prez sna Vas trapu. Nije ada čudo da se ćutite trudni i isčrpljeni….

Vodenjak 21.1. – 18.2.

⚤ Ljubav: Vaš ljubavni žitak je kot u povidajki. Nažalost ali nije svenek sve rozecko, ča se tako čini… ☘ Posao/uspjeh: Februar je pravi misec za Vodenjake. Uopće ako ide za važne razgovore i raspravljanja, morete ov misec osvidočiti! ♥ Zdravlje: Drugi misec Vam daje novu snagu! U slučaju da ste bili betežni, ćete početo s novim misecom dostati novu moć.

Ribe 20.2. – 20.3.