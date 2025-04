Zvijezde za misec maj

Baran 21.3. – 20.4.

⚤ Ljubav: Nije svenek sve tako harmonično u ljubavi. Teži časi moru nagristi živce... ☘ Posao/uspjeh: Uspjeh na poslu Vam je i u maju nadalje siguran. Kod baranov more to prouzrokovati povišenje samopouzdanja! ♥ Zdravlje: Uspjeh na poslu utiče i na Vaše zdravlje: Iako ste koč-toč malo umorni, imate svaki dan čuda snage i motivaciju za nove projekte i cilje.

Bik 21.4. – 20.05.

⚤ Ljubav: Za bike je ljetošnji maj njihov osobni misec ljubavi. Uživajte u miloj dvojšćini i skupnoj romantiki, a kod samcev more dojti do markantnih promjenov... ☘ Posao/uspjeh: Na financijskom području je sve u uredbi. Važne odluke (o pinezi) odlučite ali stoprv od sredine maja. Dajte si lazno! ♥ Zdravlje: Iako se ne ćutite na vrhu svojega zdravlja, ćedu Vam prvi tepli sunčeni traki dati opet novu moć.

Dvojki 21.5. – 21.6.

⚤ Ljubav: Polako ali sigurno! To je geslo dvojkov u maju ča se tiče ljubavi. Čini se, da je ovo geslo jako uspješno... ☘ Posao/uspjeh: Maj će Vam doprimiti nekoliko pozitivnih presenećenj. Poufajte se ada i ostvarite nove ideje! ♥ Zdravlje: Pazite dragi dvojki, da se u maju ne preopteretite. Načinite svisne pauze!

Rak 22.6. – 22.7.

⚤ Ljubav: Ljubavni kaos čeka rake! Ste mislili, da je sve u uredbi? Moguće Vas je Vaša intuicija ovput malo varala... ☘ Posao/uspjeh: Kaos se nastavlja na poslu. Sada morate ostati mirni. Važne su trizne a ne emocionalne odluke. ♥ Zdravlje: Raki mislu, da moraju načiniti sve bolje, brže i uspješnije nego drugi. Pazite u maju, da to ne prouzrokuje dodatan stres!

Lav/Oroslan 23.7. – 23.8.

⚤ Ljubav: Teplo vrime godi lavom i utiče i na ljubavni život. Se kanite nanovič zaljubiti? ☘ Posao/uspjeh: Na poslu se morete ov misec malo jače probiti. Koncem konca ćedu Vam Vaši kolegi ali biti zahvalni. ♥ Zdravlje: Samo alergija Vam more u maju prouzrokovati male zdravstvene poteškoće.

Divica 24.8. – 23.9.

⚤ Ljubav: Dokle je bio april moguće još malo mirniji se u maju pojavu prave protulićne emocije. Ćutite jur metulje u trbuhu? ☘ Posao/uspjeh: Tim turbulentnije je zato na poslu. Ostante fokusirani i nekate se izgovarati na uspjehe u prošlosti... ♥ Zdravlje: Iskoristite teplo vrime za redovitije gibanje na friškom zraku. Tako morete reducirati i stres.

Vage 24.9. – 23.10.

⚤ Ljubav: Vage uživaju u maju osebujno u romantiki. Skupne aktivnosti i romantični doživljaji ćedu Vam osebujno ostati u spominku! ☘ Posao/uspjeh: Budite pažljivi. Ne svaki koleg kani u maju najbolje za Vas - razgovor more situaciju ali poboljšati. ♥ Zdravlje: Vage moraju u maju najti novu životnu balansu. To laglje gluši, nego je...

Škorpion 24.10. – 22.11.

⚤ Ljubav: Vaš razum je u maju jači nego Vaše emocije. Ipak morete mirno pokazati Vaše ćuti - to je važno za Vašu ljubavnu vezu. ☘ Posao/uspjeh: Poslovna karijera je za škorpione ljetos osebujno važna. To će se i u maju opet pojačano pokazati. ♥ Zdravlje: Ćutite se dobro i zdravi a to na tjelovnoj kot i duševnoj razini. Ova balansa Vam daje novu snagu i motivaciju!

Striljac 23.11. – 21.12.

⚤ Ljubav: Dokle su svadje i nesporazumi pratili prošle tajedne, je striljcem ljubavna srića sada sigurna! ☘ Posao/uspjeh: Na financijskom području ali ne izgleda tako dobro. Pokusite obajti veće investicije. ♥ Zdravlje: Ljubavna srića će izjednačiti Vaše poslovne neuspjehe. Ova balansa je u maju jako važna!

Jarac 22.12. – 20.1.

⚤ Ljubav: Ljubavni vrhunci čekaju jarce u maju. Osebujno oko sredine miseca Vam je pažnja Vašega partnera sigurna! ☘ Posao/uspjeh: Vaša ambicija će se ov misec isplatiti, dragi jarci! Vaše ideje i diplomatske sposobnosti ćedu naletiti na veliko oduševljenje. ♥ Zdravlje: Odmaranje stoji u maju u fokusu. Uživajte mir i slobodno vrime!

Vodenjak 21.1. – 18.2.

⚤ Ljubav: Ako išćete novu ljubav, morete nastati aktivni, dragi vodenjaki! Samo tako morete upoznati ov misec potencijalne kandidate... ☘ Posao/uspjeh: Atmosfera na poslu trenutno nije najbolja. Vrijeda će se situacija ali umiriti. ♥ Zdravlje: Iako ste se u prošlosti morali baviti manjimi zdravstvenimi poteškoćami, ste u maju na vrhu zdravlja!

Ribe 20.2. – 20.3.

⚤ Ljubav: Dužički i intenzivni razgovori su garant, da se i najveće svadje friško opet pozabu. ☘ Posao/uspjeh: Djelo Vas trenutno preopterećuje. Pritisak i stres ćedu se ali vrijeda reducirati i pojavit će se obična poslovna svakidašnjica! ♥ Zdravlje: Vaša intuicija će Vas u maju peljati po pravi puti. Vjerujte u nju!

