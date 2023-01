U novom filmu „Der Fuchs” režisera Adriana Goigingera igra i Joseph Stojšić, ki ima korijene u Stinjaki.

Pinzgau u 1920-i ljeti, kade med brigi. Osamljetni Franz Streitberger živi sa svojom velikom seljačkom familijom u maloj drivenoj hižici. Divna kulisa med visokimi, oštrimi brigi ne more polipšati situaciju. Žitak na brigu je oštar, težak i siromašan. Franz trči bos po vodu ili krumpire. Njegova košulja ima već škulj nego cijelih mjest, a navečer dostane on kot najmladji najmanju porciju. Nasititi se od toga ne more.

Vrijeda potom obeteža, njegov tata mu povida, kako se more zahadjati sa smrću. Mali dičak ozdravi, no za roditelje je jasno, da ga ne moru hraniti kroz zimu i ga daju velikomu seljaku iz Saalfeldena, ki kričućega i plačućega sina otpelja na rameni. 10 ljet je Franz Streitberger prebavio kot sluga, s osamnaestimi ljeti se javlja za vojsku. 1940. ljeta dojde kot kurir u Francusku, kade u lozi spašava malu lisicu, ka je izgubila svoju majku. Ljeto dan sprohadja lisica Streitbergerov put. Emocionalna veza Franza i lisice pomaže i Franzu predjelati svoju traumu iz ditinstva.

Istiniti dogodjaj

Režiser i scenarist Adrian Goiginger je jur sa svojim prvim filmom ganuo publiku istinitom povidajkom iz svojega ditinstva. I ov put si je zibrao istiniti dogodjaj svojega pradjeda Franza Streitbergera, ki se je u boju 1940. ljeta ljeto dan skrbio za lisicu. Kot je povidao Goiginger su mu ovakove priče uvijek pale u ruke. Njegov pradjed je naime nastao 100 ljet, a mu je uvijek povidao iz svojega žitka.

Goiginger ima ruku za emocionalne teme i za predjelanje onih prez preveć kiča. Mjesto toga se u malenkosti zrcalu istine i spoznaje, ke podupiraju film do konca.

Posebna veza

Mladi Franz Streitberger naime malo se pomina. Nikad nije prebrodio, da ga je otac ostavio. Čisto na početku veli lisici: „Ja te nikad neću ostaviti.” Bori se za tu lisicu i prepoznaje u njoj sebe. Film ada stvara velike emocije a to s maljuckimi dodiri, jednom jedinom ričju, uglavnom s detalji.

Boli gledati veliko siromaštvo familije Streitberger, boli viditi očaj soldatov po prvom preživljenom tajednu na frontu. Slike, ke ćedu i dugo po gledanju ostati u glavi.

Film Der Fuchs nudja na mnogi razina mjesto za povezivanje. Traumatične obiteljske veze, osebujno veze med ocem i sinom, veliko siromaštvo u seljački familija pred i po boju i Drugi svitski boj na frontu, prvo u Francuskoj, onda u Ruskoj su teme, ke ćedu se najti u mnogi austrijski familija. Topla preporuka.