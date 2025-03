Čistu vodu u stakaoce…

Dost je od ovoga bilo, stakaoce se je napunilo, tuga i bol se je prelila,

a ja sam to teško primila.

Do ke mjere zna voda curiti? Do ke mjere znamo suze to- čiti?

Do ke mjere se dajemo tlačiti?

Do ke mjere se moramo poniziti?

Natočimo čistu vodu u stakaoce,

Da nam se smiri bolno i tužno srce,

Da nam bude dušno spoznanje čisto

I da bude u stakaocu voda pitko.

Ingrid Klemenčić