Ča se je prošlo ljeto još nosilo na svi modni staza širom svita, se more ljetos jur opet ostaviti u ormaru. Ali ča nosimo namjesto toga?

2022. ljeto je po koronapandemiji bilo opet prvo, u kom se je moda mogla opet uživati. Žarke farbe, vrhunski detalji i Y2K-trendi su prošlo ljeto prognali udobne trenerke i ogromne pulovere. Ali ki trendi iz 2022. ljeta su zaistinu jur opet došli iz mode?

Plato-cipele – Po ćuti su ove visoke cipele bile prošlo ljeto na svakoj nogi za viditi. Čim se je približavala jesen, je zanimanje za plato-cipele palo, a friško je nastalo jasno da se ov modni trend neće nanovič etablirati u 2023. ljetu. Bolje: Balerinke.

Rozecka farba – Think Pink! To je prošlo ljeto bilo jedno od velikih modnih geslov. Pred svim u jeseni i u zimi je rozecko bilo jako obljubljeno i je razveselilo nosačice i nosače. Ljetos ovu farbu ali već nećemo tako čudakrat viditi u javnosti. Bolje: Zelena farba.

Jeans do kuka – Jeans ke „samo” dosižu do kuka su klasični trend Y2K-gibanja, ada mode 2000-ih ljet. Ove hlače su u društvu takaj poznate pod imenom Low-Rise-Jeans. 2023. ljeta ćemo ali morati zbogomdati ovomu jeans-modelu i se sprijateljiti s drugimi dolnji dijeli – a to ne tribaju svom silom biti hlače. Bolje: Dužičke jeans-suknje.

Izrezi – Izrezi na majica, bluza ali i haljina su 2022. ljeta načinili svaku kombinaciju malo već posebnom. Još svenek se koč-toč moru najti izrezi kot modni trend u pojedini trgovina. Polako ali sigurno se more ali opaziti kako se ponuda znatno smanji, a to ne prez razloga: U modni kolekcija za 2023. ljeto izrezi skoro uopće nisu za najti. Bolje: Transparentni materijali.