Sada je i službeno: zakon će dojti za obavezno cipljenje a tim je i zakonom „zagarantirano“ rascipljenje društva: u one ki vidu spas od korone a pred svim od teškoga oboljenja od ovoga tako agresivnoga soja korone COVIDA — i u one, ki u cipljenju vidu kršenje ljudskih prav a med njimi i takove, ki vjeruju u „viške“ i u „teorije zavjere“ (Verschwörungstheorien). U tom mora biti nešto, jer nije moguće da bi svi oni bili praznovjerni ni bedavi. Ima i pametnih med njimi, barem školovanih i studiranih. Svi poznamo koga iz naših redov, ki se iz ovoga ili onoga uzroka ne kani dati cipiti. Ovde još nije govora o oni, ki ili ke se iz zdravstvenih uzrokov nekanu ili ne moru dati cipiti.

Teško nam je slijediti njevoj argumentaciji, jer kao da bi bili iz nekoga drugoga svita, teško ili uopće ne moremo razumiti čega svega se boju, ako vidu da pandemija hara ne samo med njimi, nego po cijeloj zemlji, državi, po svi kontinenti, po svitu. Teško nam je razumiti, da su se dali cipiti protiv svega mogućega, da se daju cipiti pred svakim kraćim ili dužim putovanjem u malo egzotičnije zemlje, da bi se najvjerojatnije veljek dali cipiti protiv svake vrsti raka, ako bi takovoga ča jur bilo — a da se protiv korone ne daju cipiti, protiv daleko najzaraznije, najinfekcioznije bolesti ka je tako pogibeljna za zdravlje, za život. Od ke svaki dan vidimo, čujemo i čitamo kako hara med nami!

A da sada pokazujemo točno na otvorenu, krvavu ranu, ka toliko boli, ka nastaje sve veća i je počela gnjojiti i je na najboljem putu da otruje cijelo tijelo. Gdo se ne bi spomenuo nedavnoga napada i juriša na Bijelu kuću u Washingtonu, kada su politički pobludjeniki i vrlo odaljeni razuma i spražnjeni od pameti američki „patrioti“ za vlas prouzrokovali krvoproliće. Med današjimi prosvjedniki, demonstranti u Austriji a pred svim i u Beču nije tako mali broj onih, ki se nagražaju s američkimi (ne)prilikami i ki su bojsek odlučni srušiti vladu, iz bolnice prognati liječnike i bolničarke, pubunjeniki ki su odlučni premlatiti policajke i policajce, punjati novinarke i novinare i opsovati svaku i svakoga, ki ne vjeruje u njeve zavjerne krive teorije.

No ovi pobunjeniki, ki odbijaju cipljenje i ki vjeruju u navodne zlenamjere „neprijateljev“ človičanstva Billa Gatesa, Györgyja Sorosa i drugih „nazlobnih vladarov svita“ su pravoda biračko tijelo — a to ne malo. Dakle bi ovi pobunjeni, mogli reći i pobludjeni prosvjedniki mogli i ojačati neku političku stranku, ali i znatno oslabiti. To je isto jedan od uzrokov zač se s njimi zahadja sa samitnimi rukavicami zač im se polusrčeno nagražaju pineznimi kaštigami — ali ionako ne veljek, nego po ponovnom kršenju zakona. Ako ova korona vrijeda ne prestane mogli bi vrijeda imati policijsku državu!