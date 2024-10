Maloborištofci rado svečuju i tako interpretiraju povijest na sve moguće načine. Ov put je tamburaško društvo Složnost svečevalo jubilej.

MALI BORIŠTOF – Poznate su promjene unutar društav, ne samo personalne nego i od strukture. Normalno to sve biži pod istim krovom. U Malom Borištofu je to malo drugačije. Pred 20-imi ljeti su osnovali u sklopu ondašnjega crikvenoga zbora tamburaše kot vlašće društvo, prem da djeluju zbor i tamburaši sve zajedno. Ova dupla uprava ima jednu prednost, i to da se da dvakrat svečevati.

A to su činili prošlu subotu u velikoborištofskoj Kugi sa šarolikim tamburaškim programom. Tamburica Složnost Mali Borištof i Mišani zbor Složnost Mali Borištof – tako oficijelna imena – su otvorili večer s melodijom seoskoga bubnjara Kočingotovo i Varga, varga šic. U prvom bloku su predstavili još tri daljnje narodne jačke.

Po 1. nastupu Složnosti je moderatorica Gerlinda Stern-Pauer pozvala Ferija Fellinger i Arthura Rupp na pozornicu. Fellinger je opisao, kako je to bilo 2004. ljeta, kada je on pokrenuo inicijativu da se u Malom Borištofu počnu s tamburanjem.

Arthur Rupp je onda razložio, kako je kot sasvim mladi junak počeo tamburanjem u Složnosti i da je on sve već peljao probe namjesto dugoljetnoga peljača Martina Omischla i tako preuzeo sada jur pet ljet dugo funkciju muzičkoga peljača. Omischl nije mogao dojti i je videoporukom čestitao sastavu i se veselio na dojduću priliku da moru zajedno svirati. Prvi muzički peljač je bio Mani Bintinger, on je poslao kratku poruku ku je preštala Stern-Pauer. On se veseli, da je mogao mali dijel tomu pridonesti, da su se tamburaši počeli u Malom Borištofu, tako Bintinger.

Koljnofski tamburaši pod peljanjem Zoltana Korlatha su predstavili devet kusićev. Jako dobro zavježban sastav je predstavio širok spektar jačak, početo od madjarskih plesov, prik Sevdalinke, ča do novijih tamburaških hitov. Solo jačkari su bili Silvana Pajrić i Ivan Völgyi. Pri zadnjoj jački je došlo i dvoje dice tamburašev na pozornicu s vlašćimi instrumenti. Ova dica aktualnoga sastava su posebno začarala publiku.

Slijedila je pauza, u koj su se kazale fotografije iz prošlosti maloborištofskoga tamburaškoga društva i zbora. Ovi su bili i u bajzlu u Kugi tijekom cijeloga večera za viditi.

Po pauzi su nastavili koncert Zelenjaki iz Gerištofa pod peljanjem Ferija Fellinger. Oni su predstavili sedam jačak, ke su bile isto tako miks narodnih i zabavnih jačak. Solo je jačio Berti Kuzmić. Na kraj njevoga nastupa se je Fellinger zahvalio Gizeli Čenar za nje djelo s narašćajnom grupom.

Četvrti blok su opet preuzeli jubilari. Ov put u proširenom sastavu. Aktualnim tamburašem su se pridružili i bivši člani Složnosti i tako je bila pozornica puna. Pred tim je Stern-Pauer peljala razgovor s bivšim predsjednikom Oskarom Rupp, kako gizdav je on bio kada je preuzeo funkciju predsjednika, a sadašnju predsjednicu Ninu Plauković je pitala o plani.

Složnost jur sada priredjuje tradicionalni adventski koncert, nadalje je predvidjen skupni izlet da počvrstu društven duh a isto tako su predvidjene nove majice za sve člane.

Složnost je predstavila pet jačak, med drugim i kompoziciju Maloborištofcev Ludwiga i Josefa Kocha Z dalekoga. Oficijelni program su završili s geslom večera: Večeras je naša fešta. Na kraj se je Plauković zahvalila drugim društvom i predala peljačem male poklone, ki su isto tako imali dar za jubilare. Po kratkoj pregradnji – i pozornice i dvorane, kade su se postavili sada stoli – su Koprive preuzele veliku pozornicu u Kugi i zabavljale publiku.

Kristijan Karall