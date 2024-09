Nedilju je završilo prvo kolo s predstavami omladinskoga mjuzikla škole Krowodnrocka u Kugi, željili bi mladomu, vrlo nadarenomu sastavu još veliku turneju na najlipše pozornice naše zajednice i izvan toga.

Kuga je opet pokazala, da je krenula dobrim putem, kad je pred par ljet počela pisati vlašće mjuzikle (Vila mila, Odiseja) ili jako slobodno preuzame postojeće sadržaje i je povezuje s muzikom naše scene, točnije s krowodnrockom kot u sadašnjem kusiću.

Klaudija Fellinger i Ana Kornfeind, ke su pred par ljet preuzele peljanje toliko vridnoga projekta, ku je pred 30-imi ljeti pokrenula Jelka Zeichmann-Kočiš, su imale dobru ruku pri izboru kusića: šalan je, dica i mladina more lako improvizirati i jačene točke su publiki poznate (onda mjuzikli kot znamo obično bolje funkcioniraju).

Moremo se samo ufati, da će ov projekt najti nasljednice i nasljednike u tom, da ćedu morebit i kazališna društva početi predstavljati vlašće, u najboljem smislu, komedije o nami. Imali bi se dost smijati našoj tragikomičnoj situaciji. A smijanje navodno pomaže.

Za članice i člane dičjega i omladinskoga zbora u Kugi je škola krowodnrocka sigurno i prava škola u već kom pogledu.

Iako se i u proslavljenoj sredini Gradišća raspada čvrsta jezična jezgra i pred svim izgovorni sustav mladjih govoračic i govoračev, situacija se ne more prispodobiti s drugimi regijami. S ovim sastavom bi Kuga i prez problemov mogla načiniti jednojezičan kusić. Ta potribna imerzija za dicu bi pravoda povukla manju publiku. Ali i dvojezična predstava ima svoj čar u brzom minjanju med jeziki. Pri tom se moremo mirno poufati u dicu i nuditi i koč malo jezično zahtjevnije pasaže.

Kot je rekla i Klaudija Fellinger u intervjuu s Hrvatskom redakcijom, dici jačke krowodnrocka nisu po sebi razumljivo poznate. Ne more se očekivati, da ćedu ljudi sami najti ovu nišu u ogromnom muzičkom svitu. Uživo ovu muziku isto ne moru slušati na redovitoj bazi. Po Danu mladine će sada krowodnrocku opet biti duga pauza. Nažalost nimaju današnji bendi toliko nastupov kot su to koč imali Bruji. To bi si organizatorice i organizatori dojdućih feštov mogli zapisati za uši (osebujno ovi, ki organiziraju fešte od subvencijov za narodne grupe).

Ali i ovako su si stari krowodnrockeri odgajali svoj narašćaj sami i to u rock i pop djelaonica Kuge. Skoro svaki – nažalost je udio žen jako skroman – je prošao kroz ovu školu i se je onde zaljubio u tu mužiku.

Će tu zadaću sada preuzeti ov mjuzikl škola Krowodnrocka? Mi si to moremo nek željiti. Potencijal za mladi sastav s konačno jako visokim udijelom žen (kot u mjuziklu) je jako velik. Nek se ostvari!