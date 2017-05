EU pinezno kaštiga Poljsku jer ne želji primiti migrante

Europska komisija donosi odluku o pokretanju pravnoga postupka protiv Madjarske i Poljske zbog pitanja migrantov. Poljska je 18. maja odbila popustiti pritisku EU da primi tražitelje azila u sklopu EU programa premješćanja migrantov i izbiglic prem prijetnje, nagražana tužbom.

BRUXELLES — Po planu dogovorenom 2015., Komisija želji da države članice primu odredjen broj tražiteljev azila od ukupno 160.000 ki se nalazu u Italiji i Grčkoj.

Poljska i Madjarska ne želju primiti nikoga, navodeći sigur­nosne uzroke. „Poljska pozicija je konzistentna i jasna — protivimo se premješćanju“, rekao je poljski ministar pravosudja Mariusz Blaszczak novinarom u Bruxellesu po sastanku s eu­rop­­skimi kolegi. „Ta mehanizam ne samo da ne rješava prob­leme migracijov, nego ga pogoršava. Potiče nove vale migran­tov iz Afrike i Azije da dojdu, ča je takaj velik izvor prihodov za krijumčare i trgovce ljudi.“ Komisija je u utorak objavila da će idući misec donijeti odluku o pokretanju pravnoga postupka protiv Poljske i Madjarske zbog toga pitanja.

„Bit će poslano pismo opomene“, rekao je jedan visoki duž­nosnik, govoreći o prvom koraku duge procedure ka more završiti na sudu i dopeljati do pinezne kaštige. Nimški ministar unutarnjih poslov Thomas de Maizière se ufa napretku do junija. „Tribali bi se usredotočiti na pitanja oko kih se je laglje sporazumiti: učinkovite procedure, brže povratke i izbigavanje sekundarne migracije, morebit dogovor o kriznom mehanizmu“, rekao je nimški ministar de Maizière.

(uredn.)