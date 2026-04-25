Ljetos je Djelatna zajednica pozvala opet na muzički spektakl u pinkovsku dvoranu i dokazalo se je, da su točno trefili ukus brojnih gostov iz cijeloga Gradišća.

Pinkovac – Djelatna zajednica i Pinkovac to je duga ljubavna priča. Predsjednik društva hrvatskih komunalnih političarov je istovrimeno načelnik sela Leo Radaković. A ta je u medjuvrimenu od Hrvatske noći načinio pravi brend. Hrvatska noć u Pinkovcu se održava obično kratko po Vazmi u aprilu u južnogradišćanskom Pinkovcu.

Djelatna zajednica (DZ) organizira ov poseban večer skupa sa seoskimi društvi, ka svi skupa pomažu na fešti. Ljetos je DZ odnosno brend Hrvatska noć vabio s posebnom novom web-stranicom kot i nastupom na socijalni mediji. Dio brenda Hrvatske noći je u medjuvrimenu sigurno i vjerna i jako obljubljena predgrupa Koprive iz partnerske općine Petrovoga Sela, ke nastupaju oko velikoga akta iz Hrvatske.

Severina, Parni Valjak

Za ljetošnje izdanje, petak, 17. aprila, se je jur dugo znao glavni bend. Parni valjak je po trimi ljeti opet pohodio Gradišće. Zagrebački rok-sastav je zadnji put na Danu mladine u nedalekom Petrovom Selu osvidočio publiku. Po smrti glavnoga jačkara Akija Rahimovskoga, nastupa sastav prilično odonda s 35-ljetnim jačkarom Igorom Drvenkarom.

Djelatna zajednica je s izborom sastava pogodila opet pun pogodak. Dokle je Severina pri zadnjoj Hrvatskoj noći veljek dvakrat napunila veliku pinkovsku dvoranu, je i ovput Hrvatska noć bila unajpr rasprodana i svih 500 online dostupnih karat rasprodano. Pinkovska dvorana je ada jur na početku priredbe bila puna s ljudi iz cijeloga Gradišća, ki su djelomično došli s organiziranimi busi iz Stinjakov i sridnjega Gradišća.

Koprive su kot svaki put pokazale, koliko vjernih navijačic i navijačev imaju. Čim su zele tamburice u ruke, bila je pozornica puna. A isto se nastavilo u drugom dijelu po polnoći.

Oko deset se je onda sve već ljudi rivalo prema najpr. Glavni bend večera Parni valjak iz Zagreba je bio uzrok za tu rivnju. Špektakularni šou sa svitlom, odlične jačkarice i jačkar kot i svi muzičari su garantirali uspješan večer. Publika je strpljivo čekala poznate hite kot Zastave ili Jesen u meni i tancala i jačila sa simpatičnim novim jačkarom Drvenkarom. Prema koncu je bend, ki je napunio duge dvi ure sa svojim programom još nagradio publiku s i u Gradišću jako poznatimi jačkami, med ke naravno sliši i Lutka za bal, ka je prouzrokovala osebujno dobro raspoloženje.

Hrvatska noć po nastupu Parnoga valjka pravoda još dugo nije bila završena. Gosti su iščrpili naime uz pratnju Kopriv cijelu noć u hrvatskom duhu.

Tereza Grandić