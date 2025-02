U februaru se vrt polako zbudja i s tim se pomnožu i mogućnosti djela u vrtu i za pripravu vrta.

Po svićnici se konačno upti produženje dan i svaka minuta dužjega sunca (ako je je pod oblaki i maglom viditi) pomaže vrtljarici. Februar je isto to vrime, kad se polako potroši sve smrznuto povrće i u supermarketu već nije čisto jasno, ča se još more kupiti pod markicom sezonalno i regionalno.

Februar je ada to vrime, kad je opet lipo pojti u vrt. Polako se more odstraniti ostalo lišće od gredic, da se zemlja more ugrijati, ruže se moru gnjojiti i obrizati, isto valja za moguće ne tako lipe tulipane, ali i za česan i luk. Gnjoj će uprav sada goditi veličini budućega luka.

U pogledu na vrt i na one, ke ne kanu u aprilu i maju kupiti prilično drage rasline, za one je sada vrime sitve u stanu: Paprike, paradajz, patlidžan, različne vrsti zelja, poriluk i čuda drugoga se more sada u stanu posijati. Princip je uvijek isti. Simena vržete u posebnu, malo siromašniju zemlju, pazite da se zemlja nigdar ne osuši i da imaju simena lipo toplo. Kako toplo, to obično piše na pakovanji simena. Nač se onda ipak rado zabi, kad je sime jednoč niknulo, triba mala raslina druge uvjete. Čim toplije je naime u sobi, tim već svitla triba, drugačije ćedu rasline nastati dužičke, tanke i slabe. Ako ada nimate kakovo posebno umjetno svitlo, triba se malo igrati dokle najdete savršeno, malo hladnije, ali zato svitlo mjesto u stanu. Za sve, ki su na ovom području inako jur profesionalci i se ćutu ovako, da s običnimi povrtnimi raslinami još nimaju dost djela: Februar je i dobro vrime, da se posiju na primjer dugotrajne začinjske biljke. Na ov način morete uzgajati posebno rijetke rasline odnosno morete si prišporiti pinez na primjer ako kanite napuniti osebujno veliku gredicu s biljkami. Važno je pri sijanju uvijek, da gledati je li simena tribaju svitla za klijanje ili ne i kako visoka neka bude temperatura. Ako tribaju, onda je prsti samo malo pretisnete u zemlju i pazite kod zaljivanja da vam ne otcuru. Minjanje klime će minjati i mogućnosti sijanja na otvorenom. Tako je za najlijenije februar i pravo vrime, da idu kroz vrt i pogledaju, ča je priroda tako isijala prošlo ljeto. S malo sriće ćete i ovako najti različno za vaše nove gredice.

TG