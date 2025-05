Zadnji tajedan odnosno 15. maja je doprimio za manjinsku politiku natprosječno čuda izjavov. 70 ljet Državnoga ugovora je bilo vridno, da još i u parlamentu koč kratko govoru o tom da bi mogla bolja biti zaštita manjin. U Željeznu na priredbi BFG-a i CAN-a su riči jur bile malo oštrije, a četvrtak na demonstraciji HAK-a i KSŠŠD-a se uopće samo već skandiralo – Austrija Fail.

Prilično istovrimeno je Savezno kancelarstvo objavilo svoj izvješćaj i je analiziralo stanje manjin po tom ča su ona društva, ka su morala, ar su primila već od 20.000,– eurov, odgovorila u za podupiranje obaveznom feedbacku. Polag toga su ljudi, ki su sami načinili priredbu/projekt, zadovoljni sa svojimi projekti – zaključak: oni su zadovoljni i s podupiranji. Zemaljski poglavar Doskozil izjavio je isto ulogu Gradišća kao peldodavnu zemlju mnogovrsnosti. 56.000,– je zemlja ljetos jur investirala u svoje tri narodne grupe. Bilo bi zanimljivo, koliko se je investiralo na drugi područji.

U manjinski pitanji bez obzira o kakovoj manjini govorimo, stavlja se čuda puti pitanje: Gdo govori za koga? Gdo oblikuje sliku o gradišćanski Hrvatica i Hrvati u javnosti? I kako ta slika izgleda?

Marija Wakounig je na priredbi u Željeznu kritizirala uprav tu činjenicu, da sliku o narodni grupa oblikuju zemlje Koruška i Gradišće kot i savez (no kancelarstvo). Gledeć u prinose u mediji moglo bi se to potvrditi. Izjave političarkov i političarov su bile jako prominentno zastupane, zaista rešerširanih pismenih reportažov je kumaj bilo. Österreich-Bild je u brzom letu prik svih poteškoć to uspješno nadoknadio, ali sam gradišćanski prinos o 80 ljet Druge republike je dao sumljati, dospila li je poruka Österreich-Bilda u sve programske redakcije. O demonstraciji KSŠŠD-a i HAK- a – po broju demonstrantic i demonstrantov jako uspješna – se u većinski mediji do sad samo malo more najti, iako je još i bila najavljena na APA-i.

A sad je pitanje, gdo će se ovde tužiti? Društva, ka primaju subvencije, su polag kancelarstva zadovoljna. Odobravaju ove subvencije takozvani savjetniki i malobrojne savjetnice, ke imenuje Savezno kancelarstvo. Njih zvana pojedinačnih iznimkov nije bilo na demonstraciji. Zač bi? Njeva zadaća je jednostavno zalaganje za projekte „svojih” društav i tim su ispunili njevu (stranačku) zadaću.

Čim već triba čestitati KSŠŠD-u i HAK-u da ov cijeli projekt oko Člana 7 načinjaju, a to prez državnih podupiranj. A pred svim, da su bili u stanju mobilizirati toliko ljudi, kim očividno ležu manjinska prava i opstanak narodnih grup u Austriji na srcu.

Ostaje ufanje, da ćedu biti oni dost glasni, da popravljaju sliku narodnih i marginaliziranih grup u Austriji.