Sofija Hajszan je od Hrvatskoga akademskoga kluba sudjelovala na Vazmenom seminaru u Bretoniji u Francuskoj. Pri tom je bila odibrana za odrbornicu.

Montroulez – Mladina europskih narodnosti (MEN) je ov put tajedan po Vazmi održala svoj Vazmeni seminar, a to u Montroulezu u Bretoniji. Geslo je ov put bio „Budi involviran. Mladina manjin oblikuje demokratsko sudjelovanje“. HAK, ki je učlanjen u MEN-u, je pri ovom seminaru zastupala generalna tajnica društva Sofija Hajszan. Kot je povidala, su se sudioniki i sudionice omladinskih organizacijov različnih europskih manjin bavili pitanjem, kako se moru uključiti u političke procese i dugotrajno transportirati svoja potribovanja u javnost. Pogledali su si zato jur izvršene projekte iz prakse, na primjer inicijativu Minority SafePack i ovako analizirali potribne korake, na primjer ča naliže pobiranje potpisov ili lobiranje kod političarov za napredovanje svojih ciljev.

Seminari MEN-a su i mjesta za razmjenu med mladimi pripadnicami i pripadniki europskih narodnih grup. Ovako je Hajszan koristila priliku i predstavila projekt Dvojezičnoga školstva za hrvatsku zajednicu u Beču. Kot je rekla, je to dobra mogućnost, da se medjusobno povezu i uču jedan od drugoga.

Seminar je ovput organizirala bretonska organizacija Kenstroll Breizh. Bretonski je keltski jezik, ki u Francuskoj nije oficijelno priznat. Bretonske organizacije zato i nimaju osigurano financijsko podupiranje. Način, kako onda na kreativni način lukriraju pinez ili ostvaru svoje projekte more ada biti inspiracija za druge udruge.

Hajszan članica odbora

Subotu, 18. aprila, je MEN održao generalnu sjednicu pri koj je organizacija Kenstroll Breizh, čiji član je i dosadašnji predsjednik Louis Albert Becker, neočekivano istupila iz MEN-a. Do završenja redakcije još nije bilo statementa sa strani MEN-a. Za novu predsjednicu je odibrana Nimica iz Rumunjske Johanna Kézdi od organizacije ADJ. Poziciju blagajnice je preuzela Retoromanka Lena Fletcher od GiuRu. Novi komisar za manjinska prava i politiku je nastao Slovenac iz Italije Martin Kits Niewenkamp. Nova komisarica za integraciju članov je pri tom nastala hakovka Hajszan. Potpredsjedničke pozicije se nisu odibrale, na ovi mjesti su ostali Sorb Filip Budar i Nimica iz Danske Wencke Andresen.

TG