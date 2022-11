Prilikom 45. obljetnice su pokazali šarolik folklorni program, predstavili novu koreografiju i oduševili brojnu publiku. Za zabav je potom zaigrao tamburaški sastav Garavi.

VELIKI BORIŠTOF – Hajdenjaki su prošlu subotu, 12. novembra, s večernjom priredbom svečevali njevo jubilarno ljeto.

1977. ljeta je Jelka Perušić u Dolnjoj Pulji osnovala folklorno društvo Hajdenjaki. Veljek od početka su se u njemu našli ljudi iz cijeloga sridnjega Gradišća i hajdenjaki su postali regionalna velikina u tancanju. U medjuvrimenu je prošlo 45 ljet, na čelu društva stoji mlada generacija s Verom Buranić na čelu. Jubilarno ljeto, tako Buranić, je bilo popraćeno s intenzivnimi probami i turnejom kratko pred velikim koncertom. Pred dvimi tajedni su hajdenjaki naime još zatancali u Marakešu. Hajdenjaki su ada doživili osebujno intenzivni misec. Vrhunac toga je bilo svečevanje 45. obljetnice prošlu subotu u Kugi.

Prepuna Kuga

Hajdenjaki su diboko ukorijenjeni i daleko poznati u sridnjem Gradišću. Velika dvorana u Kugi je zato i bila puna kot dugo već ne. Razlog tomu je sigurno i velik broj (bivših) kotrigov. Kot je gizdavo naglasila Jelka Perušić je 300 ljudi prošlo kroz društvo. A naravno su i njeve familije automatično povezane ovim društvom.

Dužički vokalno-instrumentalni dio

Svečevanje u Kugi su hajdenjaki počeli svetačnim prijemom s prijateljskimi društvi, ki su došli iz svih regijov. Onda su tamburaši otvarali Jasninim kolom. Po bloku dičjih tancev, su opet preuzeli tamburaši s jako šarolikim programom. Tako je Ana Kornfeind predstavila bosansko-makedonski splet, a skupa s peljačem tamburašev Kristijanom Karallom jačila je Zvečera se šećem. A i muži su imali njev nastup i nasmijali publiku pred svim s nje simpatičnim nastupanjem, kade im se i koč izgubio tekst. Med jačkami su Nina Buranić i Kristijan Karall isto koristili vrime, da prezentiraju njev projekt Za male i velike. Za vrime koronapandemije su počeli s videoklipi poučno-zabavnoga karaktera. Vrijeda – tako su najavili – ćedu nastaviti projekt u malo drugom obliku. Ljetos su naime snimili različne jačke, ke ćedu onda staviti na raspolaganje.

Nova koreografija Šumica se zeleni

Šumica se zeleni tako se zove nova koreografija, ku su hajdenjaki jur dugo najavljivali. Koreografija obdjela tance i korake iz Hrvatskoga Zagorja, regija sjeverno-istočno od Zagreba. Jur 2019. ljeta da je ondašnji predsjednik Kristijan Karall stupio u kontakt s koreografkinjom Ivom Cvetkom, ka je 2020. ljeta na turneju u Koruškoj zavježbala koreografiju. Posebnu nošnju si za ovu koreografiju nisu dali načiniti, nego su kombinirali različne dijele iz fundusa i tako imitirali zagorsku nošnju. Koreografija se po kratkom jačenom uvodu – solo su jačile predsjednica Vera Buranić i peljačica tančenoga sastava Ana-Marija Zvonarić, nastavlja s brzimi minjanji i geometričkimi figurami. Publika je hajdenjake nagradila obiljnim aplauzom. Koreografija triba duplo toliko žen nego muži. To da su svisno zibrali, jer falu društvu u zadnji ljeti muži. Ovakovo rješenje je lipa alternativa ženskim parom i oživi koreografiju. Novu koreografiju su aranžirali Kristijan Karall i Tibor Bün.

Malo veći mali hajdenjaki

Koronapandemija je i kod hajdenjakov ostavila svoje slijede. Kot i u mnogi drugi društvi od 2020. ljeta već nisu mogli osnovati male grupe. Mali hajdenjaki su ada jur bili malo veći i isključivo jako nadarene divojke. One su pod peljanjem Marice Zvonarić u prvom dijelu predstavile dičje igre i tance i su u drugom dijelu u Puljanskom kolu pokazale, da ćedu zasigurno obogatiti veliku grupu.

Čvrsti veterani

Isto valja za veterane ili stare hajdenjake, kako je je najavio moderator večera Darius Blazović. On je sa svojim suhim humorom u već koj situaciji izazvao smih u publiki. Bivši člani Hajdenjakov su prikazali tanac Slavoniju u novo restaurirani slavonski nošnja. A tamburaški sastav je pred tim još odsvirao tri jačke, kade su pokazali, da bi se svojim znanjem veljek mogli vrnuti u aktivnu grupu. Njev nastup su stari hajdenjaki onda isto koristili za to, da čestitaju Jelki Perušić s kiticami.

Jelka Perušić – 70 ljet

Osnivačica Hajdenjakov Jelka Perušić je naime ravno na ta dan svečevala svoj 70. rodjendan. Po veteranom su to na koncu i djelali svi skupa i joj turtom zajačili. Hajdenjaki su se zahvalili Jelki Perušić na svojem djelovanju i pomoći, ku im još uvijek nudja. A izrazili su ufanje, da ćedu za pet ljet opet skupa svečevati veliki jubilej.

Uživati u društvu

Svečevanje Hajdenjakov je lipo pokazalo, kako važna je društvena funkcija ovakovih folklornih društav. Da onde ne stoji uvijek kvalitet u prvom redu je isto jasno. Na hajdenjačkom svečevanju je to bilo vidljivo na mnogi primjeri. Ako je velika dvorana u Kugi prepuna, ako se more okupiti toliko tancošev i tancošic, tamburašev i tamburašic i dobrovoljnih pomogačev i pomagačic, ako se muži na pozornici već smiju, nego jaču i publika je božanjem glasno podupira, onda je to znak za veselje, ko imaju ljudi u svojem djelovanju. Formulirano po riči jednoga iskusenoga pohodnika: Hajdenjaki su otvorili svoju dušu i pokazali iskreno veselje pri svemu, sve drugo onda već nije važno.