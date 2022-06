Pokidob se je tradicionalni bal HKD-a u sjevernom Gradišću morao zbog pandemije otpovidati, su organizatori priredili ljetni bal. Ov put ali ne u Trajštofu, nego u krčmi Gregorić u Klimpuhu.

Škadanj krčme Gregorić je bio jur pun kad je Tamburica Uzlop s Drmešom otvorila prvi hrvatski ljetni bal Hrvatskoga kulturnoga društva u Klimpuhu. Ona je bila uz grupe Karavan, Klapu Kampanel i Miki Tribute Band prva muzička točka večera.

Kroz program je peljala moderatorica Viktorija Kuzmić, ka se je skrbila za glatki hod otvaranja. Uz pozdravne riči potpredsjednika za sjeverno Gradišće Didija Jurkovića kot i oficijelno otvaranje bala kroz predsjednika HKD-a Stanka Horvata je glavni sekretar Martin Kerstinger predstavio publiki i nogometno prvenstvo za manjine širom Europe „Europeadu“. Ovo nogometno naticanje će se ljetos održati od 25. junija do 3. julija u Koruškoj. Sudjelivati će pritom i gradišćanskohrvatska momčad; igrači, kot i novi trikoi, su se takaj prezentirali ov večer.

Šarolika muzička i balski program

Po službenom dijelu na početku bala, je konačno slijedio zabavni aspekt: muzika, tancanje i uživanje. Gosti ljetnoga bala su mogli birati med velikom dvoranom u škadnju krčme Gregorić, kot i male sale u samoj krčmi.

Tamburaška muzika Miki Tribute Band-a se je mogla uživati u obadvi prostorija. Dokle su se u škadnju minjali s Klapom Kampanel, ka je poznata za velike hite kot Aj ća, volin te ili Nitko se ne smije kao ti, je u krčmi preuzela grupa Karavan ovu zadaću, ka je u prošlosti jur nastupila na hakovskom Danu mladine i drugi fešta širom Gradišća.

Tako se je publiki nudio šarolik miks različnih muzičkih žanrov, i svaka pohodnica i svaki pohodnik priredbe je imao mogućnost čuti i uživati svoje najdraže jačke - od klasičnih tamburaških melodijov prik hrvatskih šlagerov, ča do ex-yu jačkov je bio svaki muzički stil, a vjerojatno i velik dio hrvatskih interpretov, zastupan. Nije bilo ada čudo, da su se tančeni parketi friško napunili s motiviranimi i strastvenimi plesačicami i plesači iz cijeloga Gradišća.

Uz muziku je bila naravno i tradicionalna tombola opet balski vrhunac. U polnoć su se tako pukale srićke za 16 nagradov: Košare s vinom, boni ali i različna putovanja su gosti ljetnoga bala mogli dobiti. Zvana toga i kulinarska ponuda nije bila za zanemariti. Krčma Gregorić je goste oduševila s opširnom ponudom jilišev, i je kot mali vhrunac nudila i sarmu, ka je med drugim dostala čuda hvale od strani publike.

Budućnost ljetnoga bala

Je li će se ljetni bal i u budućnosti opet održati još nije potpuno jasno. U prvom redu će to biti odvisno od toga, je li će biti u zimi opet moguće održati „tradicionalne“ bale – ili će pandemija to u dojdućoj balskoj sezoni ipak opet prepričiti.

Kot prva ovakova priredba Hrvatskoga kulturnoga društva je hrvatski ljetni bal ali ipak bio velik uspjeh. To nije samo pokazao velik broj gostov, nego pred svim i raspušćena atmosfera i veselo i dobro raspoloženje gostov, a to od prve ča do zadnje sekunde balskoga večera.