Početo od videoigrov prik disco oprave ča do trenirkov je bilo sve zastupano na 21. izdanju jednoga od najvećih balov sridnjega Gradišća. Vrhunac je bio nastup Kuga djelaonice na polnoć.

VELIKI BORIŠTOF – U subotu je Kuga priredila tradicionalni bal po 21. put. Ljetos je bilo geslo KUG80, ada 80-ta ljeta i tim istovrimeno početak Kuginoga djelovanja. Na samom ulazu još pred Kugom je drivena konstrunkcija pokrta s črljeno-bijelo-črljenom punjavom spominjala na legendarne ljetne noći u vrtu Kuge, kade je nastupao Kurt Ostbahn alias Vili Rešetarić.

U foajeu su visile različne vrsti kazetov, uglavnom VHS kazete, a na zidi su bili obišeni plakati s u on čas jako proširenimi aerobic scenami. Ljetošnji fotospot u foajeu je bio bijelo-črno kockasto tlo i stijena s decentnim nakitom. U žutom baru u maloj dvorani Kuge su barmeni i baržene u šari trenirka nudili pilo toga časa kod na primjer Gin Fizz ili Kir Royal.

Velika dvorana je bila posvećena prvim kompjutorskim igram i ondašnjom kockastom grafikom. Na stijena su bižale projekcije na primjer Pacmana ili Donkey Konga, usred dvorane je visila velika magična kocka s upitnikom, a oko pozornice su bili obišeni tetris dijeli. Na pozornici su zabavljali Paxi publiku s brojnimi hiti iz 80-tih ljet.

U polnoć su Kuga muzičari preuzeli pozornicu kot i Kristijan Benc Brieber ki je glumio Tomu Bogošalić ada Thomasa Gottschalka i emisiju Wetten dass? Dugo je duralo dokle je došlo do prve jačke Billie Jean ku je na zvanaredan način oblikovala Kati Messner-Kinda. Moonwalk je načinio Max Karall. Slijedila je nje sestra Zrinka Reiter-Kinda s njoj do pred kratkim nepoznatom jačkom Africa.

Treta točka je bila vrhunac ovoga bala, nastup Kuga djelaonice. Ovih oko 10 mladih muzičarov je predstavilo Brujevu Putujem. Slijedile su sada prez moderacije Tome Bogošalića jačke Poison, Vienna Calling, Jump, We built this City, Living on a prayer i Paradise City.

Po kratkoj pregradnji su Paxi preuzeli opet veliku pozornicu i su nastavili poznatim i dobro zaigranim standard repertoarom na veliko veselje brojnih gerištofskih navijačev. Po polnoći je DJ Romsch zabavljao u discu u pivnici s uglavnom starimi jačkami.

Otvaranje u znaku početka Kuge

Otvaranje je ljetos bilo poučne pol ure o dogodjaji u Austriji u 80-ti ljeti, ke je predstavio moderator Marin Berlaković. Med tim su bivši Kuga aktivisti glumili poteškoće pri osnivanju Kuge sa željezanskom biškupijom i jačili antifašističku jačku po hrvatsku. Člani Kuginoga mjuzikl ansambla su predstavili jačke Chauvie i What a feeling. Sam bal je otvorio predsjednik Kuge Mani Bintinger uz šalnu pomoć Berlakovića.

Ljetošnje odgovorne za bal – Mirijam Kaar i Julija Karall – su pred tim još predstavile program.

