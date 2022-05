Praktične i komotne su, ali u prošli ljeti su se ove posebne hlače sve već povukle u pozadinu. Sada se vraćaju Capri hlače u naše ormare!

POVIJEST - Jur u 1940-i ljeti su se pojavile prve Capri hlače u modnom svitu. A to ne, kot bi se moglo misliti u Italiji na otoku Capri, nego u Nimškoj: Dizajnerica Sonja de Lennart je od 1945. do 1948. ljeta načinjila takozvanu Capri kolekciju i je uz bluzu, hlačnjak, krljaču i suknju stvorila i markantne trifrtaljske hlače, ke sada poznamo u različni varijanta. Vrijeda su Capri hlače našle svoj put u velike hollywoodske filme 50- ih ljet i su tako nastale poznate širom svita. Nije ada čudo da su i drugi dizajneri i modni stani počeli kopirati dizajn Sonje de Lennart - vjerojatno najpoznatiji od njih je sigurno bio modni velikan Emilio Pucci, ki je duga ljeta valjao i kot izumitelj Capri hlač.

POZNATE NOSAČICE - Svoj vrhunski čas su Capri hlače imale u 1950-i ljeti. Prve, ke su nosile ov model hlač, su bile Mady Rahl i Erni Mangold. Nije ali dugo duralo dokle su se i amerikanske glumice navidile na ov trifrtaljski model. Audrey Hepburn na primjer je Capri hlače nosila u filmi „Praznik u Rimu” i „Sabrina”. Marylin Monroe, Doris Day, Sophia Loren i Jackie Kennedy su takaj poznati primjeri ljubiteljic i nosašic Capri hlač.

OD ORIGINALA DO NOVIH MODELOV - Originalni dizajn Capri hlač Sonje de Lennart se djelomično jako razlikuje od novih modnih modelov, ki idu momentano već u smir 7/8-hlač odnosno u smir cropped varijantov. Važna karakteristika je pri tom ada dužina: Originalne Capri hlače su išle prik kolen i maksimalno dosegle do sredine lista. Tako bi se i dandanas još opisao klasični - morebit i malo staromodni - stil Capri hlač. Zvana toga nisu imale žepe, a čudakrat se je moglo na strani najti i kratko viko, ko se je moglo malo zasuknuti. Karakteristično je isto bilo, da su Capri hlače relativno usko rižene. U medjuvrimenu se je to ali minjalo. Dokle su se u 2000-i i 2010-i ljeti pojačano našli leggins-varijante Capri hlač, su sada pred svim malo duži i već ležerni kroji, kot i straight-modeli i jeans-tkanina visoko u modi.

STYLING - U prošlom stoljeću su se Capri hlače pred svim nosile s niskimi čepeliši - sada je to drugačije: Van s High Heels! U kombinaciji s cropped hlačami stvaraju moderni izgled - a skupa s uskom bluzom i malo širjem sakoom je ov model hlač odličan sprohoditelj zasured!