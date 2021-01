NOVI GLAS su u 2020. Ljetu postavili na nove noge. Dodatno kvartalnim novinam su HAK i urednički tīm oko NOVOGA GLASA u juliju 2020. launchali (= porinuli, pokrenuli, op. ur.) online portal noviglas.online i su tim oogatili medijski svit gradišćanskih Hrvatov. Ali idemo od početka:

BEČ — Veliki cilj HAKa je gajenje i očuvanje gradišćanskohrvatskoga jezika i identiteta. To je u ovom vrimenu, kada sve već mladih ljudi barem privremeno zaostavi gradišćanskohrvatska područja i se naseli u veliki gradi kot Beć ili Grac, osebito važno. HAK od samoga početka nudja platformu, kade pripadniki narodne grupe moru i izvan tradicionalnih, seoskih strukturov u Gradišću gajiti jezik i identitet, i tako moru jezično opstati. HAK se s tim suprotstavi gradskim tendencijam individualizma i mainstreama. Ta cilj su dosada konzekventno i strastveno dostignuli s Hakovskimi večeri, političkim djelovanjem, Danom Mladine, ali i s Novim Glasom.

U zadnjem ljetu smo mi svi morali doživiti, kako jedan virus stavlja društveni žitak pred nove izazove i kako se tendencije individualizma pojačaju. HAK je s novom digitalnom platformom Novoga Glasa stvorio adekvatno sredstvo protiv toga i je istovrimeno upleo čuda novih elementov u društveni časopis. Tako more Noviglas.online namjesto jednoč u kvartalu publicirati dnevno i je s tim čuda aktualniji, što je u današnjem brzom vrimenu jako važno. Digitalni članki se publiciraju na atraktivnoj stranici, ka štitelju omoguči lahku i praktičnu navigaciju. Istovrimeno se članki širu preko svih relevantnih kanalov socijalnih medijov. Tako se je HAKu ugodalo dostignuti još jedan društveni cilj – lansiranje i etabliranje manjinskopolitičkih temov ne samo med mladimi ljudi iz manjine nego i izvan manjine. Aktualno, efektivno i mnogovrsno: u noviglas.online morete uz klasične članke i najti podcaste, tečaje za kuhanje u video formatu, live ticker o manjinskopolitički dogadjaji, karikature, kooperacije s Gradišćanskim društvom za istraživanje (BFG) ali i In-text-riječnik, ki kompliciranije riječi odmah prevodi, ako se s mišom vozi na tu rič. Raznolikost se nadalje i kaže u tema, s kimi se bavlja redakcija Novoga Glasa: manjinska politika ima isto tako mjesta kot i muzika, študentski žitak, feminizam, korona ili migracija. Prednost interneta je, da ne postoji problem s mjestom – što kod tiskanic naravno ide u pineze. Zato i nije problem ako se teksti po želji (štitelj to mora aktivno uključiti) more objaviti dvojezično ili s nimškim sažetkom – tako noviglas.online na jednoj strani diže jezičnu kompetenciju a istovrimeno informira nimškogovoreću većinu o manjinski tema. Mogučnost komentiranja člankov omoguči diskusiju i povezanje štiteljev. Noviglas.online je ada šariji, mladji i omrežen - a za to triba hvaliti HAKu, redakcijskomu timu pod peljanjem Konstantina Vlasića i svim ki stoju u pozadini ovoga projekta!