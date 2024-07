Ljetni miseci su dobra prilika za izlete, sastanke s prijatelji i jednostavno za uživanje časa na friškom zraku. XXL-taške su zato vjerne sprohodnice ove sezone!

Laptop, utrnjak za kupanje, floša vode, sunčane očalje, ključi, šminka, knjiga ... koč- toč bi bilo najbolje ako bi cijelo domaćinstvo pasalo u tašku. Uopće sad u ljetni miseci se zapokaju već (ne-)potribni stvari nego obično. Dobro da su modni velikani zato vratili opet xxl-taške: Svejedno ča se kani sobom zeti, u ove torbe paše sve unutar.

Ča se tiče optike ne triba biti na prvi pogled za viditi je li idete samo na kavu, vikendni izlet ili se kanite znamda uopće iseliti u drugu državu – važno je samo da stvari najdu mjesta i se ne tribaju sa silom gnjaviti u tašku. Nositi se ada more, ča se dopada. Je li se odlučite za oversized clutch ku morete nositi pod rukom, kot smo to vidili kod Cos, ili xxl- tašku u signalnoj farbi črljeno prik ramena, kot ju je predstavio modni stan Bally, je potpuno svejedno. Ove velike taške povuču pažnju Vaše okolice – ada je samo važna veličina!

Ako su kombinacije u pitanju se mora reći, da xxl-taške friško izgledaju po ljetu. A to je dobro tako! Ležerni i zračni kroji, isto u oversize-stilu, kot i ljetni materijali, kot je to platno, su pri tom svakako za preporučiti i dodatno podupiraju tu ljetnu ćut i doživljaj. Kratke jeans-hlače su takaj odlične sprohodnice oversized-torbov a to pri ovi tepli temperatura - pred svim i s lakimi tunikami.

Prem modnih prednosti, svaka žena zna kako teško je držati uredbu u ovakovi oversized taška. Stvorite si zato vlašću strukturu, tako da uvijek s jednim posiganjem znate kade su ključi, ruž za usne (Lippenstift) ili krem protiv sunčanoga žara. (Sonnenschutzcreme). Preporučljivo je zato koristiti sve pogratke (Fächer) torbe i zvana toga hasnovati i manje torbice unutar velike. Dokle se laptop i knjiga moru friško zgrabiti, je naime takaj praktično kategorizirati svoje ostale stvari u dru- gi manji taška i tako imati svu šminku s jednim posiganjem pri ruki.

DJ