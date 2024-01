Novi Barbie film je prouzrokovao prošlo ljeto nevjerojatnu popularnost farbe pink. U novom 2024. ljetu će nastati malo mirnije: Peach Fuzz se zove nova trend farba!

Institut farbov Pantone je izabrao Peach Fuzz kot boju 2024. ljeta. Nije ada veliko čudo, da je ova laka i nježna apricot nijansa osvojila jur u jeseni i zimi modne staze, kad su se širom svita u Londonu, Parizu i New Yorku predstavile nove kolekcije za protuliće i ljeto 2024.

Značenje ove farbe – Svako ljeto nanovič se objavi farba ljeta, ka spoji aktualne trende na području mode, beauty, umjetnosti, dizajna i medijov. Polag američkoga instituta farbov Pantone je ljetošnja boja Peach Fuzz „meka i samitna nijansa apricota, čija aura godi našemu srcu, našoj duši i našemu tijelu”.

Gdo sada ne zna točno, ka farba je apricot, ta si more predstaviti nijansu boje, ka leži kade med rozeckom i svitloorandžastom. Ona stoji za povezanost, mir, skrb i sigurnost. Zvana toga je ova farba simbol za novo usmirenje i nutarnji mir i tako pozitivno utiče na dobro ćutenje človika.

Kako nositi i kombinirati – Na modni staza u jeseni je Peach Fuzz bila za viditi u različni varijanta i nijansa: Dokle su se jedni modni stani, kot na primjer Massimo Dutti, odlučili za kompletnu opravu i look u novoj trend farbi, su drugi dizajneri opet stavili „samo” posebne akcente u ovoj boji: Tako je na primjer i Chanel svoju klasičnu Flap Bag predstavio u u boji Peach Fuzz i ju s tim stavio u poseban kontrast sa škuro plavom bojom.

Uopće je kontrast važna natuknica. Ne samo plavo pri tom igra veliku ulogu, nego na primjer i črno kot i škurokafecko. Uz Chanel su to na primjer djelali i Balmain, Carven i Jill Sander. Dobitna kombinacija, osebujno za ljetnu sezonu, je zvana toga bijela farba skupa s Peach Fuzz. Mekotekuće i lake tkanine - najbolje od glave do noge u novoj trend farbi - dodatno istaknu ljetni izgled. Naravno se more Peach Fuzz ali i na elegantan način nositi: Svejedno je li kot dužička halja za pir u protuliću, ili u obliku pogodne bluze za važan sastanak u uredu - trend farba 2024. ljeta nas u nijednoj situaciji neće ostaviti na cidilu!

DJ