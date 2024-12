Hrvatsko štamparsko društvo je petak, 6. decembra, u Pajngrtu održalo svoju generalnu sjednicu. Uza to predstavili Gradišće kalendar kot i knjigu Hercipinki uz muzičku pratnju Tamburice Pajngrt.

PAJNGRT – Ivica Mikula, predsjednik HŠtD-a, mogao je po muzičkom otvaranju Tamburice Pajngrt pozdraviti člane društva ljetos u krčmi Murzi u Pajngrtu na generalnu sjednicu. Pokidob se u HŠtD-u odibira odbor samo svaka dvoja ljeta, a lani se je odibralo, nije došlo do odibiranja.

Mikula je koristio vrime za sažetak društvenoga ljeta. Tri knjige i kalendar je HŠtD ljetos izdao. I u dojdući ljeti neka ostaju izdavačka djelatnost važan dio djelovanja. Cilj da su tri knjige. U vezi s tim je Mikula i kritizirao odluku Savjeta za hrvatsku narodnu grupu: „Mi nismo samo Hrvatske novine”.

HŠtD je naime od zaprošenih 53.000,– eurov dostao samo 21.000,– eurov. Hrvatske novine se financiraju iz lonca za medije narodnih grup. Blagajnica Gabriela Novak-Karall dala je financijski izvješćaj o 2023. ljetu, ki je okončan s malim minusom od kih 5.000,– €. Najveće financijske pozicije su perzonalni stroški, ki su se po odlasku Petra Tyrana, kao živa subvencija plaćen od saveza i zemlje, povišili. Generalna sjednica je i zaključila nove štatute, ke su aktualizirali i s tom svrhom, da bi se dari HŠtD-u mogli odbiti od poreza.

Sjajni Kalendar Gradišće

Kot svako ljeto prezentira HŠtD i svoj Kalendar Gradišće, koga dostaju svi člani i ki se more zvana toga kupiti kod HŠtD-a i kod selskih povjerenikov. Glavna urednica i ujedno i tajnica HŠtD-a Ingrid Klemenčić je lipomu broju ljudi prezentirala ljetošnje izdanje ki je izašao pod geslom Sjaj (vidi HN49).

Sin sela Ewald Pichler

I još jednu prezentaciju su Štampari imali na ov večer. Knjiga Hercipinki predstavlja sabrana djela jur pokojnoga Pichlera, rodom iz Pajngrta. Načelnik Kurt Fischer pozdravio je nazočne i je rekao o hrvatskomu jeziku u matrštofskom kotaru: „Bilo bi bolje, ako bi i u Pajngrtu bilo već. To nij dobro, to je naš hrvatski jezik i naša kultura i veselim se zato, da ste napisali knjigu od našega Waldija.”

Za sadržaj knjige su bili odgovorni Ivan Rotter i Nikola Benčić, a layoutirao ju je Jurica Čenar. Prvi dva su i predstavili knjigu. „Hrvatska rič – to je štamparsko društvo”, ovako je Nikola Benčić otvorio svoje predavanje o novoj knjigi, ka se bavi človikom, „koga smo stalno zaobašli”, tako Benčić. Literati da su bili rodjeni u starom i Novom glasu, ipak se nisu svi probili. Pichler da je bio jedan med prvimi, ki je u svojem djelovanju dvojezičan, ča se zrcali i u imenu knjige. Zapravo, tako Benčić, ju je kanio zvati „hrvatski bernadinac”, tako su o Pichleru naime pisali u nimški novina.

Ivan Rotter je isto izrazio svoje oduševljenje za Pichlerovo pisanje. On je knjigi dao i intermedijalni aspekt. Rotter je naime pojedine dijele knjige, kot je to činio i za Kalendar Gradišće, snimio i stavio na hrvatskenovine.blog. U knjigi su otiskani QR-kodi, ki peljaju do ovih snimkov.

Sve nove knjige HŠtD-a se moru kupiti kod društva.

Tereza Grandić