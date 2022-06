U predivnom ambijenti Gloriette u parku Schönbrunn s predivnim pogledom na istoimeni dvorac u Beču Hrvatsko veleposlanstvo u Beču na čelu s veleposlanikom Danileom Glunčićem je četvrtak, 9. junija pozvalo na proslavu 30. obljetnice medjunarodnoga priznanja Republike Hrvatske. Došli su gosti iz austrijskoga, hrvatskoga i medjunarodnoga diplomatskoga i kulturnoga svita — a med njimi i brojni zastupniki gradišćanskohrvatski udruženi iz Gradišća i Beča. Priredbu su obogatili gardisti Zrinske garde Čakovec, klapa Hrvatske ratne mornarice Sveti Juraj i sopranistica Marija Vidović. Kako je naglasio veleposlanik Glunčić, željili su upozoriti na skupnu prošlost Hrvatske i Austrije i kako važno je, da se u ovi teški časi gradu mosti.

Četvrtak, 9. junija navečer je u Golorietti, povijesnom zdanju parka Schönbrunn u Beču održan svečani prijem i proslava Dana držanosti Republike Hrvatske, Dana hrvatske vojske i 30. obljetnice medjunarodnoga priznanja RH i uspostave diplomatskih odnosev izmed Hrvatske i Austrije.

Prijemu i slavlju nazočilo je oko 300 gostov i uzvanikov, med njimi veliki broj diplomatov i vojnih izaslanikov iz mnogih prijateljskih držav ke imaju svoja veleposlanstva u austrijskom glavnom gradu. Ali i političarov i različnih stranačkih pripadnikov, tr gospodarstvenikov i drugih djelatnikov iz hrvatskoga i austrijskoga javnoga života.

Jur pri samom ulazu u Gloriettu, kade su goste i uzvanike dočekivali i pozdravljali hrvatski veleposlanik u Austriji Daniel Glunčić, tr predstavnik Stalne misije RH pri Organizaciji za europsku sigurnost i suradnju (OESS) i Ujedinjeni narodi (UN) i drugi medjunarodni organizacija u Beču, veleposlanik Mario Horvatić i vojni izaslanik brigadir Mijo Ćubić, uz počasnu stražu šestero uniformiranih pripadnikov Zrinske garde Čakovec, već nego evidentan je bio ne samo snažna ćut dobrodošlice i gostoprimstva nego i medjusobnoga prijateljstva i uvažavanja, ki je durao do samoga kraja svečanosti.

Svečanost je počela nacionalnimi himnami Austrije i Hrvatske. Austrijsku je izvela mlada i u medjunarodni glazbeni voda jur etablirana hrvatska sopranistica Marija Vidović, a hrvatsku himnu fantastična muška Klapa Sveti Juraj Hrvatske ratne mornarice, osnovana 2001. ljeta u Splitu. Oni su u nastavku programa svojim glazbenim umijećem i popularnimi pjesmami izazvali oduševljenje svih nazočnih. I mladih i starih. Sopranistica Vidović medjimurskimi popevkami, a Klapa Sv. Juraj dalmatinskimi hiti. Bila je to prava „fešta“.

Veleposlanik Glunčić je u uvodnom govoru istaknuo hrvatske napore uložene za uspostavu slobodne, samostalne i medjunarodno priznate Republike Hrvatske prije 30 ljet, danas zemlje članice i pouzdanoga partnera Europske unije i NATO saveza. Zahvalio je svim državam, ke su jur na samom početku priznale samostalnu Hrvatsku i podržale ju tim, za nju teški dani, a med kimi je prednjačila i prijat. Austrija.

„Čestitam Dan državnosti Hrvaticam, Hrvatom i svim hrvatskim državljanom u Austriji, ali i svim Hrvatom diljem svita i u Domovini Hrvatskoj“, rekao je Glunčić. Napomenuo je da je na Dan državnosti 30. maja bilo nemoguće organizirati ovu svečanost, ali da smo „danas ovde da svi zajedno to sada proslavimo“.

„Ovo je i Dan zahvalnosti prvenstveno svim onim ki su se zauzeli za našu Domovinu i braniteljem ki su ju stvorili, osjetivši početkom 90-tih nje zov. Tako je zajedničkimi snagami stvorena slobodna i medjunarodno priznata Republika Hrvatska. Mi Hrvati dobro znamo ča to znači boriti se za svoju državu i braniti svoj narod. Stoga velika solidarnost s ovoga mjesta s ukrajinskim narodom, uz poruku da ga nećemo zaboraviti u ova za njega teška vrimena. Izuzetno mi je drago da je danas ovdje s nama i moj ukrajinski kolega veleposlanik Vasil Čiminez“, istakao je hrvatski veleposlanik. Zahvalivši se svim na dolasku osvrnuo se je i na nazočnost gardistov počasne Zrinske garde Čakovec, ka je nedavno u bečkom Novom Mjestu postavila spomen obilježje hrvatskim povijesnim velikanom Zrinskomu i Frankopanu.

Glunčić je posebno zahvalio županu Međimurske županu Matiji Posavcu na suradnji i pomoći u organizaciji proslave Dana državnosti RH u Beču, kao i domaćinu restorana i kavane Gloriette Josipu Šušnjari, ki je omogućio svojim Hrvatom svečanost ovih razmjer u prelipom povijesnom prostoru još iz vrimena Marije Terezije. Češke i ugarsko-hrvatske kraljice, austrijske nadvojvotkinje i prve i jedine žene ka je vladala Habsburškom Monarhijom.

Glunčić je takaj zahvalio veleposlaniku Horvatiću, na pomoći, suradnji i prijateljstvu u rješavanju raznih problemov i razmjeni mišljenja.

„Čast mi je pozdraviti vas danas ovde na proslavi Dana državnosti. Konačno smo po dvi pandemijski ljeti ponovno zajedno uživo“, rekao je veleposlanik Horvatić zahvalivši svim nazočnim predstavnikom iz OESS-a, UN-a i drugih medjunarodnih organizacijov u Beču na dolasku, zaželjivši im, uz dobrodošlicu i dobru zabavu.

Potom se je nazočnim obratio i vrlo uspješan i simpatičan župan Međimurske županije Matija Posavec. „Drago mi je da je Međimurje kao hrvatska regija koja graniči sa Slovenijom i najbliža je Austriji dostala priliku predstaviti se ovde u Beču, i to upravo na Dan državnosti i 30. obljetnicu medjunarodnoga priznanja Hrvatske i uspostave diplomatskih odnosev izmed Hrvatske i Austrije“, rekao je Posavec. Istakao je kako je županija Međimurje ov skūp iskoristila kako bi se predstavila kao „europska destinacija izvrsnosti i to trostruke po ocijeni Europske komisije — kao europska regija športa, trostruka dobitnica nagrade FINANCIAL TIMESA, za pozitivno i poticajno poduzetničko okružje“. Ali iskoristila ga je sjajno i za promociju svojih međimurskih kulinarskih specijalitetova, med kimi je bila i njeva poznata i nezaobilazna gibanica i druge poslastice, specijaliteti i pića u ki su uživali ne samo Hrvati nego i njevi austrijski i drugi strani gosti.

Kako je opunomoćeni ministar u Veleposlanstvu RH u Beču Silvio Kus zadovoljno istaknuo: „Jako smo zadovoljni. Došlo je znatno već ljudi nego smo očekivali. To je još jedna potvrda izuzetno dobrih odnosev Hrvatske i Austrije kako na političkom, tako i na gospodarskom i kulturnom planu. Danas su ovde brojni gosti iz austrijskoga Parlamenta, Saveznog kancelarstva i drugih austrijskih državnih i ostalih institucijov s kimi stalno komuniciramo. Kratko rečeno Hrvatsku i Austriju vežu tradicionalno vrlo dobri, prijateljski i moglo bi se reći dobrosusjedski odnosi, iako nimamo zajedničku granicu.“

Srićan i zadovoljan sudjelovanjem na proslavi Dana državnosti bio je počasni predsjednik ZRINSKE GARDE Čakovec Alojizije Sobočanec. „Ponosan sam na gardiste, na otkrivanje spomenika Zrinskomu i Frankopanu nedavno u Bečkom Novom Mjestu i sve Hrvate ki se držu zajedno i danas su simo došli sa svojimi austrijskimi prijatelji proslaviti Dan državnosti“, rekao je Alojzije Sobočanec.

Ponosna na sudjelovanje na svečanosti bila je sopranistica Marija Vidović, ka je rekla da svagdir kade god nastupa, bez obzira da li je to u Hrvatskoj, Austriji ili nekoj drugoj zemlji, svakako izvodi i hrvatske pjesme, kako bi promovirala Hrvatsku i hrvatske skladatelje, te prenesla svoja glazbena iskustva na mlade narašćaje.

Predsjednica za kulturu Austrijsko-hrvatske zajednice za kulturu i sport (AHZ) u Beču Jadranka Vincek izrazila je pregršt pohvalov organizatoru već nego uspješne proslave Dana državnosti RH u Beču, jer i sama iz vlastitoga iskustva vezanoga uz AHZ zna da baš nije lako organizirati jednu takovu manifestaciju za već sto ljudi. Ono ča ju je posebno impresioniralo, kao i gotovo sve u dvorani bila je veličanstvena, visokoprofesionalna Klapa Sveti Juraj, ka je sve vrime bila pravi glazbeni magnet za brojne goste, ki su sa zgodnim i u prelipa bijela odijela obličeni „dečki“ zajedno pjevali iz svega glasa. Naravno, nije izostao ni fotoshooting. I to više puta. I sve to uz medjimurske specijalitete i probrana vina.