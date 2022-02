Škuroplavo, neon-boje, pastelno zeleno ili škuročrljeno – ove farbe ćemo 2022. ljeta bolje ostaviti našem ormaru i se koncentrirati na nove trend-boje!

Ljubičasto: Ljubičasto, točnije rečeno nijansa „Very Peri“ je proglašena Pantone-boja 2022. ljeta! Nije ada čudo, da je i na modnom području najpopularnija farba. Po ćuti se momentano oko svakoga nuglja vidi ova „dinamična plava farba sa živahnim ljubičasto-črljenim podtonom“, kot se opisuje ova nijansa. Osebujno „Very Peri“-kaputi su u ovi dani pravi modni vrhunac!

Orandžasto: Pod nazivom „Orange is the new black“ nije samo poznata televizijska serija, nego i jedan od najvažnijih modnih savjetov 2022. ljeta. Farba donese optimizam u našu svakidašnjicu i je simbol za kreativnost – ne gluši čemerno, ili ča bi Vi rekli? Kombinira se orandžasta farba najbolje u obliku colourblockinga, skupa s ružičastimi i žarkimi plavimi nijansami – ali kako bi bilo i s „Very Peri“? Naravno ide ali I odlično uz neutralne farbe, kot je to na primjer suro.

Bijela kava: Ako bi postojala nagrada za najbolji naziv farbe, onda bi tu na svaki način dostala „bijela kava“. Obično poznata kot bež, je ova farba dugo imala jako konzervativan glas. Sada se najde ali opet čisto odzgor u modnom olimpu. Posebno dobro ide uz klasične plave traperice ili bijelu opravu.

Škurozeleno: Zeleno je bilo jur 2021. ljeta jedno od vrhunskih farbov. Ljetos se pred svim kaže u žarki škuri nijansa, kot je to farba mahovine. Kožne hlače, suknje od svile i kaputi u škurozelenom su uopće sad u zimi i u protuliću vjerni modni sprohodniki!

Rozecko: „Think pink!“ bi isto moglo biti ljetošnje modno geslo. Svejedno je li žarki pink ili diskretni rosé – sve nijanse se najdu 2022. ljeta. Komu je jedan rozecki kusić premalo, ta more mirno kombinirati već nijansov u jednom outfitu!