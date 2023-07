Ljetošnja Croatisada u organizaciji Kuge u Velikom Borištofu je po prvi put bila rasprodana, a to očito jur dane pred prvim danom ove dvodnevne priredbe u parku pred zgradom Kuge. O preuredjenom programu i cilju Croatisade je jur par dani pred tim govorio predsjednik Kuge, Manuel Bintinger u sve poznatijem i slušanijem podcastu Centar.melange i razložio svoj koncept miksa hrvatskih muzičkih prinosev s nimškimi i/ili drugojezičnimi. S tim je sada vidljivo imao velik uspjeh.

Kad je jur ka naša priredba rasprodana, i ča to znači rasprodana? Je Hrvatski bal u Beču zaista rasprodan ako je došlo 1.300 ljudi i to organizatore i hotel dopeljalo do logističkoga limita? Je kugina Croatisada zaista rasprodana, ako su prodali toliko ulaznic, koliko su im kotarske oblasti dopušćale da smjestu pod vedrim nebom u parku pred Kugom? Polag zakona vjerojatno jesu rasprodani, da, i organizatori se moru podičiti s ovim velikim uspjehom a najvjerojatnije i ponositi sa znatnim financijskim dohotkom.

No, ali koga domom poslati od naših priredab, kada navodno već nijedna ili nijedan dodatni ne smi ulaziti, jer već ljudi nije dopušćano od strani zakonodavca. Vrlo neugodna, a pred svim i neobična situacija je to za organizatora(e). I zato kad su ljudi došli ne samo iz bliza nego i daleka. Kako argumentirati na ulazu, ako gosti vidu, da je u parku pod vedrim nebom još dosta mjesta – a već ne smu ulaziti. Kako to objasniti i onim dugoljetnim članom Kuge i starim prijateljem, da zbog vjerojatnoga prekoracanja doslobodjenoga broja pohodnikov sada već ne smu ulaziti?

Zaista neugodna situacija za organizatora(e), ki s tim u naši domaći hrvatski krugi vjerojatno imaju malo iskustva. U Beču ili ki drugi gradi, ako su dvorane rasprodane, vjerojatno je laglje koga „poslati domom“ odnosno njoj ili njemu ne dopustiti ulaz. Ali u Kugi komu zabraniti ulaz zbog toga kad je park navodno prenapučen (überbevölkert) je najgorje nezahvalan posao. Koga zbantovati sa zabranom ulaska, kako im razložiti da ova njeva ustanova ovput nije otvorena za nje, nego da samo valja ulaznica, i to samo do odredjenoga broja?

Pravoda, Dubioza Kolektiv ne nastupa svako ljeto na Croatisadi. Ali su gosti Bosanci privukli velik broj ljudi pred svim iz bečke scene, ki obožavaju ov odlični muzički sastav iz Sarajeva, BiH.

No, ne bi bili mi Gradišćanci a da ne govorim o nami gradišćanskimi Hrvati, ako ne bi našli rješenje za ov problem. Koncem konca su pak zapravo svi mogli sudjelovati pri ovomu nevjerojatnomu prvomu danu ljetošnje Croatisade – ako su nek malo počekali i ako ih jad nije prerano protirao. Tako si je Kuga konačno spasila svoj dobri imidž kod skoro svih!