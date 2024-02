Gdo ima jur dost od zimskih teplih čižmov? Mi smo u misli jur u protuliću, i počeli smo sanjati o laki cipeli s kimi moremo šetati na sunčani dani...

Još moremo malo čekati na teplije vanjske temperature. Tim već se veselimo ako je konačno tako daleko i moremo raspokati protulićnu pratež – ča se tiče cipelov će nas u ovoj sezoni pratiti posebni model, i to Mary Janes!

Povijest – Sprvine su ove cipele bile mišljene za dicu: Obadvoji spoli su ov model nosili počet- kom 20. stoljeća, a stoprv kašnje su Mary Janes postale klasične cipele za divičice. U toku 1920-ih ljet je zvana toga raslo i zanimanje ženskoga stanovinčtva za ove cipele.

Ime Mary Janes su ove cipele dostale od stripa Buster Brown, koga je stvorio ilustrator Richard Felton Outcault. Sestra glavnoga lika stripa kot i Outcaultova kćer nosu naime isto ime. Posebno obljubljen je model nastao onda i u 1960-i ljeti kad je engleska manekenka Twiggy nosila ove cipele.

Izgled – Originalne Mary Janes su niske, one ada nimaju nikakovu peticu. Karakteristična je zvana toga kopča. U toku ljet, uopće u 90-i ljeti, se je oblik počeo minjati: Petice su se povišile na jedan do tri cm, kašnje se je pojavio i grubni stil s debelim potplatom i još višom peticom, s osam do trinaest cm. Tako su nastali i važan dio takozvane Lolita-mode. Ali ne samo to, jer u niskom obliku su Mary Janes čudakrat dio školskih uniformov pred svim i u Velikoj Britaniji, Irskoj i Ameriki.

Kako kombinirati – U ljetošnjem protuliću nas čekaju Mary Janes u njihovoj najjednostaviniji varijanta, i to niske, u črnoj farbi i s decentnom kopčom. Moderni oblik zvana toga dostanu s najprnjim kvadratičnim dijelom kod palcev, ki je ovu sezonu jasno razlikuje od ostalih zaoblenih cipelov. Za ležerni izgled se moru zato odlično kombinirati s jednostavnom bluzom, ravnimi trapericami i šik vunenim kardiganom.

Mudre fashionistice nosu Mary Janes u kombinaciji s mini, midi i maksi suknjami kot i puloverom s zipom. Na hladne dane se moru kombinirati s neprodivnimi štrimfami, kad se temperature dignu se moru nositi i kraće čarape.

DJ