Ljetošnji ljetni festival Kuge je imao opet šaroliku ponudu. Na hrvatski dan je bio vrhunac nastup Petra Graše, a subotu su svi čekali na Folkshilfe. Fitnessclub je priredio posebnu ponudu, a nogomet je bio isto prezentan.

Veliki Borištof – Kuga je ljetos na festivalu Croatisada nudila sličan program kot i lani: šaro- lik stilski i jezični miks glazbe.

Početak je bio petak, 5. julija, na takorekuć hrvatski dan, u osmi zvečera s tradicionalnim koncertom velikoborištofskoga tamburaškoga sastava Harmonija. Ljetos su svirali na velikoj pozornici. Headlineri srca, kako je njih opisao predsjednik Kuge Mani Bintinger su slabu uru predstavili narodne jačke i hrvatske šlagere.

Slijedio je maloborištofac Ruben Gludovac pod umjetničkim imenom Rubin. Njega je pratio Filip Tyran. Skoro točno u deseti, ada strogo po vrimenskom planu je nastupio Petar Grašo, za mnoge goste vrhunac prvoga večera. Po malo mirnijem početku je prema koncu predstavio jedan hit za drugim.

Prema kraju je u inače jako kratki govori izmed jačkov spomenuo važnost Gradišća za njega, kamo je po prvi put došao s Magazini sredinom 90-ih ljet. Ta povezanost ostaje i zvana toga imamo najbolje pohano meso, zato ljubi nas gradišćanske Hrvate, tako Grašo u svojoj moderaciji.

Program na petak je završio mišani sastav Krowodnrock Allstars. Brojna poznata lica iz naše muzičke scene su predstavila jedan hit za drugim. Najkašnje u 1:30 je bio konac obadva dane, jer iako ima festival kod stanovnikov oko parka veliko priznanje ne kanu iskoristiti to povjerenje, tako Bintinger. U nastavku je slijedila muzika iz konzerve u znatno mirnijoj glasnoći.

Obadva dane se je prenosio muzički program uživo na valu Radio Mora.

U subotu, na jače nimški večer, slični vrimenski red. U osmi zvečera su počeli Manic Days, ke su po jednoj uri zminili Anton Josef, kade igra Mjenovac Nikolai Borota na bubnju. Treta grupa večera je bio bečanski scene sastav Gewürztraminer.

Glavna grupa večera je bila Folkshilfe, ka je jur u aprilu 2023. ljeta nastupila u Kugi. Prem dobroga odziva ondašnjega koncerta nisu došli gosti u velikom broju na njev koncert prilikom Croatisade.

Da će biti teško su organizatori znali i imali u kalkulaciji manji broj gostov, tako predsjednik Mani Bintinger, ki se ipak veseli da je ljetošnja Croatisada bila ovako uspješna. Program su odabrali po uzoru prošlih ljet, da se na svaki dan jedan poznati jačkar ili grupa pozove.

Važno pri izboru grupov je i jezik. „Najmanje 50 posto mora biti hrvatsko ili barem multikulti”, tako Bintinger.

Popratni program

Croatisada nije samo muzika nego i šarolika ponuda oko koncertov. Ljetos je u petak zvečera Fitnessclub Borištof pod peljanjem Štefana Prikosovića u parku animirao ljude da se tjelovno zagrijaju na koncerte. U subotu je izostala ovakova tjelovježba – lani je to bila joga. Ovde išću za dojduće ljeto dodatnu ponudu.

Kuhari pod peljanjem Marka Zvonarića su se ljetos prezentirali u novi črni fertuki/kukljini s bijelim natpisom KFC – Kuga food crew. Novi je bio i peljač vinskoga bara. Ljetos je imao Luka Zeichmann izbor vina naprik, personal je ostao uglavnom isti – bivši kugaši.

Svako drugo ljeto kolidira Croatisada s nogometnim prvenstvom. Iz toga razloga su postavili veliki ekran kod bara, tako da su svi zainteresirani mogli slijediti utakmicu, ča je i dost velik broj činio. „Čuda ljudi si to kani gledati, a ako to pustimo bez zvuka, onda to nikoga ne bludi”, tako Bintinger o ovoj ponudi.

A tradicionalno postoji i kemp prilikom Croatisade, ki je smješćen uz tenis igrališće. I ljetos su pojedinci koristili ovu ponudu.

Kristijan Karall