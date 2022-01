Koncem prošloga ljeta Hrvatski centar dodao je novu ljestvicu unutar svojega redovnoga djelovanja i to CENTAR.PODCAST. Kao odgovor na korona-krizu, ali i kao praćenje trenda suvrimenih digitalnih mogućnosti, CENTAR.PODCAST je projekt komu je na prvomu mjestu jeziku svi svoji funkcija, ali i obogaćenje sadržajne ponude Hrvatskoga centra. Novi audio-format s imenom „Centar.Melange“ će svaku nedilju prezentirati razgovor s ličnosti iz hrvatske zajednice.

BEČ — Kako piše u izjavi Hrvatskoga centra uprav zato CENTAR.PODCAST u sebi spaja različite programske linije, šarolike teme i prilagodjen je širokoj publiki, a kroz iskustvo I kako se Centar razvijao na području digitalizacije u poslidnji dvi ljeti, je dostao novu dinamiku i prošireni sadržaj, a takov je plan i za budućnost.

Teme za najmladje su zastupane kroz ljestvicu CENTAR.ČITAONICE za dicu, ka je ovim dostupna samo u audio-formatu i more poslužiti kao redovito sredstvo za usvajanje jezika naših najmladjih.

Jur etablirani CENTAR.RAZGOVOR je sada dostupan takaj i u audio formatu, za sada su objavljeni razgovori ki su bili u hibridnom izdanju, uživo i prenošeni na YOUTUBE-kanalu, a nadalje će se nadopuniti s arhivskimi snimkami prošlih razgovorov.

Osnovna ideja podcasta se skriva u pozivu gostov na kavu u Centar i iz nje je nastao CENTAR.MELANGE. Svaku nedilju jutro publika ima priliku slušati razgovore s istaknutimi ličnosti naše zajednice. Muzičari i glazbenice, angažirane osobe, znanstvenice i znanstveniki, osobe iz naše privrede, gastronomije i vinarstva, i čuda drugih — neke su sigurno poznate, a neke ćedu slušatelji i slušateljice ovim putem bolje upoznati.

Prva emisija se je mogla poslušati online nedilju jutro, 9. januara o. lj. od 09.00 jednu uru dugo a od onda pak svaku nedilju jutro ide nova emisija online. Prva ka je došla u Centar na melange je bila Terezija Stojšić, dugoljetna zastupnica Zelenih u austrijskom parlamentu, manjinska aktivistica i potpredsjednica Hrvatskoga centra a je isto i član hrvatskoga Narodnosnoga vijeća odnosno Savjeta za narodnu grupu.

Publika će ubuduće imati priliku slušati razgovore s manje ili već poznatih ličnosti hrvatske zajednice, je rekla Katarina Tyran o ovoj novoj ponudi Hrvatskoga centra, ka je predvidjena da pelja i daljnje CENTAR.MELANGE. Gosti ćedu biti na primjer muzičari, angažirane osobe, znanstveniki, osobe iz gospodarstva, gastronomije, vinarstva i drugih područjev, a razgovore s njimi će peljati Katarina Tyran. Kako je rekla za Hrvatsku redakciju ORF-a Gradišće se ufa, da ćedu moći slušatelji i slušateljice dočuti novoga i interesantnoga iz žitka gostov.

Novi format more se slušati na Spotifyu, i-tunesu ili na stranici Hrvatskoga centra. Prvi ov format prošlu nedilju je dao uvid u poslovni, politički ali pred svim i privatni život rodjene Stinjačanke, diplomirane pravnice mag. Terezije Stojšić. Vrlo zanimljivo će biti, koliko će se ova hrvatska programska ljestvica moći probiti u konkurenciji s drugimi podcasti, ali pred svim i s različnimi emisijami u isti čas na brojni radio-kanali. Svakako je ovo uspili pokušaj, da se na hrvatskom jeziku nudi dodatni program radio-emisijam ORF-a Gradišće i pokazat će se kako na jednu stranu publika reagira na to a na drugu stranu ukoliko ćedu privući pažnju ličnosti iz same narodne grupe.

Svakako je korona pandemija otvorila vrata novim idejam i mogućnosti. Ali ujedno se stavlja pitanje, ukoliko će se publika vrnuti analognim priredbam — u slučaju da se preoblada strah od korone.