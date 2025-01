Tradicionalni novoljetni koncert u kaštelu je bio početak slavlja krugloga jubileja. Predstavili su zidni kalendar s poviješćom prošlih 25 ljet kot i nove majice.

ŠUŠEVO – Isto tako u nedilju 5. januara je bio u šuševskom kaštelu početak krugloga slavlja imenovanja Šuševa pred 800 ljet. Priredba je počela u pol petoj s pozdravnimi riči Štefana Zvonarića, dugoljetnoga koordinatora i organizatora ovih koncertov.

Zahvaljujući njegovimi dobrimi vezami u Varaždin i u posebnom peljaču koncertnoga ureda Raymondu Rojniku je gostovao Varaždinski trio u šuševskom kaštelu. Tri profesionalni muzičari su oblikovali šarolik program na jako živ način. Počeli su program Jožefa Haydna Klavirskim triom u G-duru i nastavili s 5 kusići za dvi violine i klavir Dmitrija Šostakoviča prema obradi L. Atovmyanu i u aranžmanu Varaždinskoga trija.

Po ovom instrumentalnom bloku je slijedila kratka pauza. U nastavku se je pridružila Varaždinskomu triju sopranistica Marija Vidović. Rodjena Medjimurka ka živi sada u Beču je zmožnim glasom predstavila Antonína Dvořáka Songs my mother taught me. Zminjajuć s instrumentalnimi kusići je u drugom dijelu predstavila još Roberta Kahna In der Mondnacht, in der Frühlingsmondnacht, El dia que me quieras Carlosa Gardela i Kurt Weilla Youkali.

Novi vrhunski sastav iz Varaždina

Varaždinski trio je osnovan 2023. ljeta i pripada kategoriji novih ansamblov na hrvatskoj glazbenoj sceni. Do sada je ansambl ostvario zapažene nastupe u Hrvatskoj i Portugalu a sada i u Šuševu.

Varaždinski trio su Davor Brđanović na klaviru, Jakov Šredl na violini i Matej Ilčić na violončelu. Svi tri su učitelji muzike na Glazbenoj školi u Varaždinu.

Trio si mnogokrat pozove na svoje nastupe glazbene goste – pjevače. Tako je to bila u Šuševu Marija Vidović. Sopranistica ima respektabilnu inozemnu karijeru. Nastupala je na mnogobrojni festivali klasične muzike – posebno u Sjevernoj i Južnoj Ameriki. Ona podučava kao docentica solo pjevanja na Nacionalnom konzervatoriju za glazbu u Ciudad de Mexico i kao asistenica na elitnoj Glazbenoj akademiji „Kraljica Sofija” u Madridu.

Program i prvi proizvodi povodom jubilarnoga ljeta

Po koncertu je načelnik Martin Karall predstavio program za jubilarno ljeto u Šuševu (već o tom u prošlom izdanju HN). Nadalje je predstavio zidni kalendar, koga je uredio Kristijan Karall, ki svaki misec predstavlja dogodjaje tijekom dvih ljet početo od 2000. ljeta, zadnjega slavlja i izdanja seoske kronike. Kot posebnu želju je izrazio, da bude ov kalendar visio u svakom šuševskom sta- nu. Cijena je 10,– i se more naručiti u općini Veliki Borištof.

Nadalje je predstavio vidno plave polo majice na ki je otiskan mali logo na prvoj strani a na hrbatu velik logo prik cijele širine. Majica stoji 19,– eurov i će se moć kupiti na priredba jubilarnoga ljeta.

Posebno se je zahvalio izumiteljici logoa Viktoriji Ratašić i je prosio roditelje da proslijedu ovu hvalu, pokidob nije bila nazočna. Isto tako se je zahvalio za veliki angažman djelatnoga kruga i svih uključenih osob, poduzeć i organizacijov.

U nastavku je općina Veliki Borištof pozvala na novoljetni prijam s kobasicami i pićem. Dojduća priredba će biti mesopusni ophod 22. februara. Svi ovi termini su otiskani u zidnom kalendaru.

Kristijan Karall