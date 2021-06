Evo, hvala Bogu, opet je krenulo! Opet se je ganuo kulturni motor. Jur opet počinju priredbe — i hrvatske. S Bečom se ne moremo miriti, ni se Karlsplatzom, niti ne s Donaukanalom — tisuće i tisuće pred svim mladjih ljudi. Usko jedni uz druge. Onde se uopće nigdor ne mari za bilo kakove koronamjere a kamo li za nošenje bilo kakovih maskov ili držanje razmaka. Naši ljudi na selu su „pošteniji“. Barem se službeno i oficijelno držu još uvijek valjajućih propisov, iako zapravo već nijedan točno ne zna ča još valja i ča već ne i kako strogo i točno se triba nečega držati ili je znamda jur nestao strah od dobivanja COVIDA-19 i javno uživanje i druženje ionako jur preskočilo sve date granice.

Bilo kako, u srijedu je Hrvatski centar još virtualno, dakle prik svojega YOUTUBE kanala slavio 35 obljetnicu dičje folklorne grupe Piplići. Ali jur u četvrtak, je publika — iako u dosta ograničenom broju — mogla dojti u KUGU na obiteljsku pretpremijeru mjuzikla »Odyssee 21«. Oduševljene su kritike, ali ne samo roditeljev i rodjakov, nego i malo širje, iako još svenek brojčano jako ograničene publike, u petak na predstavi ovoga mjuzikla. U subotu su u Prisiku pozvali na »Dan muzeja« u rodni dom duhovnika Štefana Dumović, stan ki je danas sidišće Zbirke sakralne umjetnosti. Ovde već nije bilo nikakovoga brojčanoga ograničenja a samo tu i tamo se je vidila ka ta maska. Svirale su i petroviske Koprive a Filip T. je publiki u nekadašnjem škadnju predstavio »Jačkar«.

Isti dan navečer je KUGA nastavila sa svojim „otvaranjem priredab“ i je pozvala na borištofsku prezentaciju i čitanje iz knjige Doroteje Zeichmann »Mona & Liza« a potom pak otvaranje izložbe slik Franje Kröpfla. KUGA se je u zatvorenom još uglavnom mogla držati korona mjer, ali je pak vani u parku sve bilo znatno slobodnije. Evo krenulo je, a četvrtak,10. junija o. lj. su opet pala brojna ograničenja. Dakle sve je na putu do normalizacije. Samo je pitanje, je li do ponovnoga zaklučanja vrijeda, ili ćedu se ljudi ionako u čim većem broju dati cipit? To još nije čisto jasno kako će ispasti. Dokle na saveznoj razini tirkizni kritiziraju pravni sustav u Austriji, na zemaljskoj gradskoj razini črljeni kritiziraju Policiju da ne bi smila zatvoriti Karlsplatz, kade se je tisuće ljudi okupljalo u najužem kontaktu.

Panta rhei — sve teče, svaki kritizira svakoga, jedni i od drugih potribuju da neka odstupu, veljek. Gdo će pak kade nastupiti kad budu bili svi odstupili, će se stoprv pokazati, isto kao će li uopće gdo ostati ki još more nešto preuzeti ili nastupiti u koj funkciji!

Prlje koč smo se pozdravljali s „Kako si, je ča novoga?“. Sada se pozdravljamo sa „Si jur cipljen/a?“ i „Si jur imao/la koronu?“ i „Kad ćeš biti po drugi put cipljen/a?“.