CAN, NSKS i Stalna protiv protiv skraćenja

Narodne grupe ćedu po novom budžetu dostati manje podupiranja. Po objavljenju budžeta se sada javlja zastupničtvo narodnih grup.

BEČ/KORUŠKA – Po izjavi i kritiki Zelenih na šparanju kod narodnih grup se sada javljaju i zastupnička društva narodnih grup. Narodni savjet koruških Slovencev (NSKS) zove u svojoj izjavi skraćenje „sramotom“ i kritizira način podupiranja: „Od zadnje inflacijske prilagodbe podupiranja za narodne grupe za u Austriji priznate autohtone narodne grupe već nije bilo povišenj podupiranj, iako je u svi drugi područji austrijskoga društva bilo prilagodjavanje na inflaciju. Od javne službe do djelačev i namješćenih svagdir je bilo prilagodjavanja plaće na inflaciju. Za narodne grupe ov opći društveni sistem očividno ne valja.“ Podupiranje za narodne grupe se u Austriji naime ne valorizira. 2021. ljeta došlo do valorizacije subvencijov, odonda već ne.

Uz NSKS su se javili i Stalna konferencija i Centar za austrijske narodne grupe (CAN). Sve tri kritiziraju i termin skraćenja u ljeti med 70. obljetnicom od potpisivanja Državnoga ugovora i 50. obljetnicom Zakona o narodni grupa, ki obadva pokazuju na manjak uspješne manjinske politike. Stalna konferencija s predsjednikom Bernardom Sadovnikom piše o teškom udaru u obrazu onih, ki se svaki dan zalažu za očuvanje i podupiranje jezične i kulturne mnogovrsnosti Austrije: „Planirana skraćenja – jur u 2025. ljetu za 189.000,– eurov manje, a 2026. još i za 599.000,– manje – pogadjaju uprav ova društva, obrazovne inicijative i kulturne projekte, ki s velikim angažmanom gradu moste, podupiraju dijalog i omogućuju živu većjezičnost. Osebujno pogodjeni su hitno potribni projekti za jezično potpomaganje i interkulturne obrazovne projekte.“

Stalna konferencija pri tom misli projekte, ki su do sada bili financirani iz 2021. ljeta peljanih novih loncev. Ove lonce ćedu sada skratiti. Skrećenje tih sredstav da će ugrožavati kvalitet djela i institucije, ke tribaju čuda personala. Tomu se priključuje i CAN s glavnim tajnikom Jožijem Buranićem. Osebujno skraćenja od kih 600.000€ u 2026. ljetu da ćedu masivno oslabiti važne programe i inicijative.

Kritika na izjavi Plakholm

Stalna konferencija, ka u svojem društvu ujedinjuje nekoliko članov Savjetov za narodne grupe, ki su opet imenovani od Saveznoga kancelarstva, indirektno kritizira u svojem pismu izjavu nadležne ministrice Claudije Plakolm: „Proturiči se, ako se u Nacionalnom vijeću govori o poboljšanju kvaliteta i istovrimeno se oduzimaju sredstva.“

CAN u svojoj izjavi drugačije interpretira riči ministrice. One da su znak „da su se sredstva eficijentno i ciljano koristila.” Zadnji izvješćaj kancelarstva da polag CAN-a potvrdjuje, da organizacije narodnih grup marno zahadjaju s državnimi pinezi i da su svisne odgovornosti. Ako ministrica ada govori o poboljšanju kvaliteta, ugrožava smanjenje podupiranj ova dostignuća prošlih ljet, tako CAN.

Troja potribovanja

Stalna konferencija potribuje od članov savezne vlade, da prepriču planirana skraćenja. Svaka redukcija da je korak ponajzad i je fatalni signal za autohtone narodne grupe kot i za europsku javnost. Nadalje argumentira, da bi se sva ministarstva morala solidarizirati za očuvanje sadašnjih sredstav za podupiranje narodnih grup. Stalna konferencija ima i potribovanje za budućnost. Vlada da bi se tribala sada ujedinati, da će kod poboljšane financijske situacije prilagoditi podu- piranje za narodne grupe na inflaciju i ju financijski jačati.

Masivno slabljenje 2026.

CAN u izjavi piše, da za 2025. ljeto jur postoju ugovori i proračuni i je tako mogućnost prepričenja smanjenja jur prošla. Ako se realiziraju 2026. ljeta skraćenja polag budžeta, će to masivno slabiti važne projekte, tako CAN. Oni da razumu trenutni smir šparanja vlade. Ipak da bi se moralo investirati u neka područja budućnosti. „Skraćenja (np. za narodne grupe) su marginalna za opći budžet, ali za narodne jako teške. Jur zbog nepostojeće valorizacije na inflaciju moraju organizacije narodnih grup šparati, tako CAN. CAN tako isto potribuje, da vlada revidira skraćenja kod narodnih grup.

Tereza Grandić