Kratko pred Vazmi na video-platnu Austrijskoga parlamenta ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski uvjerio je austrijski politički vrh i ljude pred ekranom doma da niti za Vazme niti za čas po Vazmi nikako ne moremo očekivati primirje odnosno mir u Ukrajini.

Kako je Zelenski uz ostalo napomenuo je kih 174.000 kvadratnih kilometrov ukrajinskoga prostora „kontaminirano” minama i drugimi eksplozivnimi napravami. „To je područje dvostruko veće od cjelokupne površine Austrije“, dodao je. Upozorio je da takaj postoju „posebno postavljene lečke s eksplozivom, u zgrada normalnih ljudi, na ulica, vrti i parki“. Da je tako ča moguće ovde kod nas samo nekoliko sto kilometrov zapadno od Ukrajine, znamo samo još iz „starih“ uspomenov naših ocev ili stariocev, ki su bili u boju, ili iz pred svim američkih filmov. I zapravo svenek uz spoznaju, kakovi su to bili zločinci i da toga kod nas već nikada ne more ni neće biti. No, kako smo se varali, kako su se drugi varali i kakovu nevolju i strah ljudi doživljavaju samo par sto kilometrov istočno od nas. A pak plavi parlamentarci u cjelini i polovica črljenih mandatarcev napušća parlamenat ili opće nije ni došao kad Zelenski o tom povida austrijskoj javnosti. Ako pretpostavljamo da ovi „odsutni“ ili „prepričeni“ politički mandatari zastupaju oko polovicu austrijske javnosti, onda si moremo predstaviti kako rascipljena je Austrija, pred svim u pitanju Ukrajine a pak zapravo u svemu.

Zelenski je austrijskim parlamentarcem povidao i šokantni primjer da su ruski vojniki po povlačenju s nekoga terena „u stroji za pranje rublja ostavljali ručne granate da eksplodiraju točno onda kada neki človik otvori stroj“ – uz opasku da „ima na stotine takovih primjerov“.

Na kraju svojega govora još jednoč je zahvalio Austriji na nje humanitarnoj pomoći s riči: „Hvala Austriji! Slava Ukrajini!“ Svistan da od neutralne Austrije ne more očekivati isporuku oružja, apelirao je na pomoć u razminiravanju zemlje. Pozvao je austrijske političare da dojdu u Ukrajinu i na licu mjesta se uvjeru u sve izrečeno. Ono ča je Zelenskiju takaj bilo važno poručiti je kako se „moralno ne more biti neutralan, ako se radi o zločinu“.

Čelnik krajnjih desničarov (FPÖ) Kickl je rekao kako je govor Zelinskija u Nacionalnom vijeću austrijskoga parlamenta propagandni „napad na austrijsku neutralnost“. Glasnogovornica stranke Zelenih Ewa Ernst-Dziedzic je poručila Kicklu da „ako negdo u Parlamentu je izdajnik neutralnosti onda je to njegov FPÖ“, istaknuvši kako je Austrija solidarna s Ukrajinom i na nje strani.

No, sudeći po držanju i ponašanju zastupnikov FP-a i polovice SP to pravoda nije, ča je očito i pogibelj za stabilnost u Austriji.