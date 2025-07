Prošli tajedan se je u Trajštofu otvorila izložba u farskom škadnju »Hrvatsko selo kroz ljeto«. Izložene su suvrimena umjetnička djela isto kot i slike naivne umjetnosti.

TRAJŠTOF – Prošli petak, 27. junija, se je u farskom škadnju u Trajštofu otvorila tradicionalna ljetna izložba. Dokle je ova lani stala pod geslom Stars & Guitars, i je pokazala različne pop-art slike poznatih umjetnikov kot su to Andy Warhol i Roy Lichtenstein, otpelja ljetošnja izložba Hrvatsko selo kroz ljeto pohodnice i pohodnike pomoću umjetnosti do različnih seljačkih dogodjajev u toku jednoga ljeta.

Daljnji fokus leži ovput i na suvrimeni slika hrvatskih umjetnikov. Važan partner trajštofskoga kuratora Karolja Palkovića je pri tom Zbirka Infeld, ka je i ljetos opet stavila velik dio izloženih slik u Trajštofu na raspolaganje.

Nesigurna situacija financiranja

Kot i velik broj drugih gradišćanskih općin mora i Trajštof baratati s težom financijskom situacijom. Tako je jur početkom ljeta objavila, da ljetos ne more podupirati seosku izložbu. Neutrudljiv i angažirani kurator se od ove problematike ali nije dao odvratiti i je ipak postavio ovu obljubljenu izložbu na noge, kot je to naglasio trajštofski načelnik Andreas Rotpuller. Kot glavni šponzor je tako uskočilo ovput seosko Hrvatsko kulturno društvo Trajštof i tako omogućilo održanje izložbe.

Kako će situacija biti kljetu još ne znaju, je izjavio Karolj Palković prema Hrvatskoj redakciji ORF-a.

Naivna i suvrimena umjetnost u fokusu

Uz trajštofskoga načelnika, su i sam kurator kot i predsjednik HKD-a, Joži Buranić, pozdravili nazočnu brojnu publiku i dali pregled o temi kot i umjetnički djeli ljetošnje izložbe, za čiji svetačni muzički okvir su se i ovput opet skrbili Dubrovački kavaljeri.

Ukupno je izloženo već od 80 slik hrvatskih umjetnic i umjetnikov naivne umjetnosti, med njimi su tako na primjer i Krsto Hegedušić, Branko Lovak, Mara Puškarić-Petras i Petar Smajić. Kot je izjavio Karolj Plaković su najveći dio umjetničkih djel akvareli i skulpture, ali i slikarstva na staklu su ljetos izložene u Trajštofu. Tematski se slike vrtu oko ciklusa seoskoga kot i seljačkoga žitka i hrvatske kulture. Ključne natuknice su zato pred svim seljačtvo, selo i svakidašnjica. Izložba se more podiliti u tri glavne bloke, je pohodnicam i pohodnikom vernisaže razložio kurator Karolj Palković, ki je imao i ideju za ljetošnju temu. Prvi dio tako kaže veselje i radost seoskoga žitka s različnimi feštami i svetki. U drugom dijelu nasuprot stoji zima u fokusu. Seljačko društvo ima časa za odmaranje i skuplja moć za naporno djelo u protuliću, ko stoji u centru pažnje tretoga bloka: Ljetna doba, u koj se djela i toči pot.

Kot posebni vrhunac izložbe more zainteresirana publika razgledati i suvrimena umjetnička djela Stipe Nobile kot i Vatroslava Kuliša, ki su obadva sudjelovali pri vernisaži. Tako su pohodnice i pohodniki imali mogućnost stupiti u razgovor s umjetniki i se pominati o njihovi slika, ka su oduševila sa svojom apstrakcijom i šarimi i veselimi farbami, ke zrcalu hrvatski identitet i mentalitet.

Izložba Hrvatsko selo kroz ljeto je još otvorena do 10. augusta, i to svenek od četvrtka do nedilje od 16.00 do 20.00 ura navečer kot i po najavi u općinskom uredu ili pod 02682/64272.

DJ