Mjenovo se opet za tri tajedne pretvara u središće mjuzikla.

25 glumic i glumcev predstavlja onde u prelipom farskom vrtu mjuzikl »Sister Act«.

Mjenovo – U najlipšem korišćenom farskom vrtu Gradišća pretvara Mlada inicijativa Mjenovo svakoga drugoga ljeta ovo malo selo u Broadway hrvatske scene. Tako su krenuli prošlu subotu, 29. junija u osmu sezonu mjuzikla. Tri vikende dugo stoji 25 glumic i glumcev i 23 dica na pozornici, a praktički cijelo selo za njom. Mjenovski mjuzikl je jur par ljet na glasu, zato i ne čudi, da je veljek na premijeru bio farski vrt pun s kih 500 ljudi, ko je kanilo viditi ljetošnji odabir Sister Act.

„Dajte mi sveto pismo, ne Novi glas“, vikne jedna koludrica u mjuziklu i je zapravo s tim opisala još uvijek jaku povezanost gradišćanskih Hrvatic i Hrvatov s Crikvom odnosno s njom povezanimi tradicijami. Vici s crikveno-duhovnim sadržajem funkcioniraju u ovoj sredini skoro uvijek, publika je primi velikim smihom.

Sister Act bi ada jur zdavno morao biti na listi mjuziklov za Mladu inicijativu. Pravoda ne samo zbog sadržaja nego i zbog pretežno ženskih ulogov. Jaka ženska postava – ljetos na čelu s Maricom Zvonarić, Marijom Zvonarić, Ana-Marijom Zvonarić, Sarom Fleischhacker i Silvijom Jahns – bila je predestinirana za ov brzi, zabavni kusić. Iako mjuzikl Alana Menkena, Cheri i Billa Steinkellnera – teško razumljivo – ne sadržava širom poznate obljubljene hite iz poznatih filmov, osvidoči sadržaj, a s jačkom Peljaj me v nebo postoji ipak jedna, ka se veljek zavuče u uho.

Iz noćnoga bara u kloštar

Sadržaj mjuzikla je prilično poznat. Jačkarica u noćnom klubu Deloris van Cartier nehoteć svidoči, kako nje ljubavnik umara človika i je odonda na bigu. Policajac i bivši koleg iz školskih vrimen Fritzinger ju protiv volje shranja u ženskom kloštru. Kad preuzame zbor i minja način nastupa, krene opet svu pozornost na se.

Privileg ili sakrileg

Privileg ili sakrileg, o tom si monsignore O´Hara (Ernst Bucolić) i majka predstojnica (Marija Zvonarić-Karall) u mjuziklu nisu složni. Jasno je, ako Marica Zvonarić u ulogi Deloris van Cartier stupi na pozornicu i jači: „Ja sam čudesna, baby“, onda to valja i osebujno za nju i za ljude u ovi uloga. Mjenovci naime definitivno imaju privileg i se moru gizditi ovakovomu velikomu ansamblu. To je velik broj nadarenih žen, kade skoro svaka more preuzeti ki-ta solo, a i muži su ljetos pokazali, da se ćutu jako dobro u izloženi solo dijeli – najbolji preduvjet i za dojduće mjuzikle.

Inteligentan vic

Ako Marica Zvonarić ne kani imenovati svoju prošlost kao prostitutka i se izgovara na „proste čižme“, ako Benjamin Kuzmić koludricam nudja sebe kao „novu hižu zlatu“, onda je adaptacija za hrvatske potrebe funkcionirala. Uglavnom črpi Mlada inicijativa Mjenovo u pogledu na mjuzikle pod peljanjem Irene Darabos od toga, da toliko ljudi svoje profesionalno zvanje doprinese ovomu mjuziklu. Vidljivo je to početo od slik, grafikov i reklame prik koreografijov i kostimov ča do muzike. To valja isto tako za odličan orkestar pod peljanjem Justina Ramona Kodnara, ki zdiže produkciju veljek na višu razinu.

Veliki zdenac potencijala

Ako se ada pogleda cijelo ištafiranje, način djelovanja, onda se lako pozabi, da za ovim mjuziklom zapravo stoji Mlada inicjativa Mjenovo, amatersko, u medjuvrimenu vjerojatno jur semiprofesionalno kulturno društvo. Onda se mora oprašćati odredjena nervoza na premijeri, kratki ispadi tona, ki-ta krivi ton ili pozabljeni redi teksta i zadnja jačka na neočekivanom nimškom jeziku (drugačije već strani jezik na Mjenovu). To je u redu tako, ar ne utiče na značaj ovih produkcijov za cijelo selo i proširenu okolicu.

Dokaz zato je jur sam narašćaj, koga si je MIM u prošlih 14 ljet, otkad je prešao na ove ogromne mjuzikl-produkcije, odgajao i od koga će u budući ljeti profitirati. 23 dice je stalo na početku i koncu na pozornici i je moguće sprogovorilo svoje prve hrvatske riči na pozornici. A i sadašnjemu odrašćenomu ansamblu će to cijelo iskustvo ostati u spominu i jačati društvenu zajednicu, od ke živi drugačije slabo strukturirana gradišćanskohrvatska zajednica.

S premijerom je počela sezona mjuzikla u Mjenovu. Prikazat ćedu Sister Act još dojduće dva vikende, svenek od osmih navečer.

TG