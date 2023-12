U 12. izdanju serije Centar.Muzika je četvrtak, 23. novembra, gostovao ov tamburaški sastav iz Gradišća. Uz zanimljive razgovore je publika uživala i u tamburaškoj muziki.

Beč – S jačkom Kad mi dođeš ti je prošli tajedan započalo najnovije izdanje obljubljenoga formata Centar.Muzika. Ov put su gostovali Gauženjaki – vjerojatno najmladji tamburaški sastav u Gradišću – kod moderatora večera, Marke Blažete, u Hrvatskom centru.

Cilj ove serije nije samo, da se sluša muzika nego da se i pomina o njoj a pred svim i da se predstavu i upoznaju (gradišćanskohrvatski) sastavi svih muzičkih žanrov. To se je i ov put opet ugodalo: Iako se gradišćanskohrvatska muzička scena već skoro ne more prez njih predstaviti, su Gauženjaki još prilično mladi. Samo malo već od jednoga ljeta postoji ov sastav, ki je u medjuvrimenu nastupao jur širom Gradišća i u Beču.

Muzičari iz cijeloga Gradišća

Ali kako je došlo zapravo do imena? To i čuda drugoga, su člani sastava – Tome Fellinger, Sebastijan Dorner, Darius Blazović, Arthur Rupp, Aleks Vuković i Mathias Salman – uvadili u razgovoru s Markom Blažetom. Kot i „pravi” gauženjaki i oni rado lumpaju po fešta, si jaču i uživaju – tako je došlo do ideje za ovo ime. Jur pred prvim nastupom u Mjenovu se je ime širilo med ljudi a u medjuvrimenu se je i jako dobro etabliralo.

Za razliku od drugih muzičkih sastavov na sceni, ne potiču Gauženjaki samo iz jedne regije, nego su u cijelom Gradišću doma: Frakanava, Dolnja Pulja, Mali Borištof, Bijelo Selo i Pinkovac su domaća sela junakov, ki sviraju u sastavu. S tim zrcalu i regionalnu šarolikost Gradišća, ku odlično spajaju u svojoj muziki – o tom su se gosti Centar.Muzike mogli i uživo osvidočiti. Od narodnih jačak prik hrvatskih šlagerov i jugo-popa su u Hrvatskom centru predstavili svoj šaroliki zabavni repertoar.

Za čas utemeljenja je fokus još ležao na gradišćanskohrvatski narodni jačka, s kimi su pokusili eksperimentirati i im dati novi zvuk. Kroz velik broj nastupov i potražnje za zabavnom muzikom su zeli ali i hrvatske šlagere u svoj program – s kimi imaju jako velik uspjeh. Ipak se kanu u budućnosti opet malo već fokusirati na eksperimentiranje jer im je to važan aspekt.

Svoju muzičku lakoću i veselje pri sviranju i jačenju su si Gauženjaki od utemeljenja održali. S tim moru redovito oduševiti (novu) publiku i ju zabavljati do ranoga jutra. A to su i pokazali opet u Hrvatskom centru: Ne samo iskren i zabavan razgovor je razveselio publiku, nego pred svim i njihova iskrena muzika je oduševila goste ovoga večera!

