Baran 21.3. – 20.4.

⚤ Ljubav: Vaš partner se ov misec jako potrudi za Vas! Jedno ljubavno presenećenje drugo lovi... ☘ Posao/uspjeh: U oktobru morete Vaše kolege i predstojnike lako osvidočiti od Vaših idejov i nakanov. Samo dalje tako! ♥ Zdravlje: Skrbite se u 10. misecu za dost spavanj i odmaranj. Hektika i pritisak Vas moru drugačije preopteretiti.

Bik 21.4. – 20.05.

⚤ Ljubav: Oktobar je opet jednoč pravi misec za rješenje nesporazumov i svadjov - iskoristite ovu šansu! ☘ Posao/uspjeh: Ča se tiče financijov se moru ov misec pojaviti poteškoće. Pitajte za pomoć, u slučaju da već ne znate dalje... ♥ Zdravlje: Pokidob se intenzivno bavite Vašom prehranom, se ćutite ov misec fit i zdravi.

Dvojki 21.5. – 21.6.

⚤ Ljubav: Ča se tiče ljubav, se u oktobru ne morete potužiti. Vi i Vaš partner ste u sedmom nebu! ☘ Posao/uspjeh: Vaša znatiželjnost Vam otvori nova vrata i Vam nudi zanimljive šanse na poslu... ♥ Zdravlje: Rado zanemarite lake boli i male zdravstvene poteškoć. Ipak, budite pažljivi i nekate se sramovati pojti doktorici...

Rak 22.6. – 22.7.

⚤ Ljubav: Romantika Vas prati u oktobru! Dragi Raki, ov misec Vam je cijela pažnja Vašega partnera sigurna! ☘ Posao/uspjeh: Malo ste u škripcu... Do sredine miseca ćete ali točno znati, ča kanite i ča tribate. Važno je samo, da se ne dajete nagovoriti! ♥ Zdravlje: Kako bi bilo jednoč s pregledanjem zdravlja? Iako vam ide momentano dobro, redovida pregledivanja su važna.

Lav/Oroslan 23.7. – 23.8.

⚤ Ljubav: Ne dura dugo, dokle se pojavi opet novi ljubavnik i obožavatelj. Ste spremni za novu ljubav? ☘ Posao/uspjeh: S malo već ambicijov morete točno to dostignuti na poslu, ča kanite. Tako ćete dobro napredovati u karijeri! ♥ Zdravlje: Malo već gibanja more Oroslanom jako goditi. Pokusite na primjer integrirati dnevnu šetnju u Vašu svakidašnjicu...

Divica 24.8. – 23.9.

⚤ Ljubav: Ako Mr./Mrs. Right stoji pred Vami, ćete to sigurno ćutiti - do onda nekate izgubiti snagu! ☘ Posao/uspjeh: Niste bili svenek srićni na poslu. Polako ali sigurno ćete ali nastati zadovoljniji a moguće ćedu Vas Vaše zadaće i vrijeda opet razveseliti! ♥ Zdravlje: Niste čisto na vrhu. Uzrok za to je pred svim i stres i pritisak ki se u oktobru pojavu.

Vage 24.9. – 23.10.

⚤ Ljubav: Doživili ste srićne i teške čase s Vašim partnerom. Sve to Vas je još uže povezalo - to sada uptite! ☘ Posao/uspjeh: Vaše poslovne cilje imate točno u oku, jer Vam je Vaša karijera jako važna. Samo dalje tako! ♥ Zdravlje: Klač i trač Vas moru jako utruditi. To se more na trajno uptiti i na Vašem zdravlju...

Škorpion 24.10. – 22.11.

⚤ Ljubav: U oktobru će se pojaviti ljubavna kriza u Vašoj vezi. Sigurno ćete ju ali prevladati! ☘ Posao/uspjeh: Dragi Škorpioni, Vi optimistično gledajte u budućnost. Očuvajte si ov optimizam i za nove poslovne projekte... ♥ Zdravlje: Ča se je s Vašom kondicijom stalo? Šport more ovde naravno najbolje pomoći...

Striljac 23.11. – 21.12.

⚤ Ljubav: Se bojite da će Vas Vaš partner razočariti? Budite bez brigov - u oktobu su ove misli potpuno bez razloga. ☘ Posao/uspjeh: Striljci kanu nešto novo doživiti. Moguće ćedu se Vam zato nuditi nove mogućnosti na poslu... ♥ Zdravlje: Odmaranje i mir moru Striljcem sada u jeseni posebno goditi. Uživajte u malom prekidu!

Jarac 22.12. – 20.1.

⚤ Ljubav: Ste upoznali novoga ljubavnika? Sada u oktobru će se med vami razvijati intenzivna ljubavna veza. Uživajte! ☘ Posao/uspjeh: Na poslu su Jarci zvanaredni suradniki. Vrijeda će to spoznati i Vaša predstojnica! ♥ Zdravlje: Šport Vas trenutno jako motivira. On Vam daje i čuda energije i nove snage!

Vodenjak 21.1. – 18.2.

⚤ Ljubav: Čudne navike novoga partnera moru jako bluditi u vezi. Ali i Vi niste perfektni - dajte mu još jednu šansu! ☘ Posao/uspjeh: Vaš angažman na poslu je trenutno jako velik. U toku oktobra će se motivacija ali opet znatno smanjiti... ♥ Zdravlje: Već friškoga povrća i sadja more podupirati Vaše zdravlje. Pazite na Vašu prehranu!

Ribe 20.2. – 20.3.